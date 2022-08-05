Терлюга: Я не могла забути той яскравий і емоційний день

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 55 кілограмів. У фіналі змагань вона поступилась болгарській спортсменці Івет Горановій.

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У своїх соцмережах каратистка нагадала про пам'ятну для неї дату.

"Рік тому був один з найкращих днів у моєму житті. Я не могла забути той яскравий і емоційний день. Кожен матч був важким. Кожна перемога була такою смачною.

Одна з них, зрештою, була найгіршою і назавжди залишила в мені думки "Що ще я можу зробити краще?!" Шлях до цієї медалі був важким і сповненим перешкод.

Але я можу легко забути про те, що я віддала, скільки нормальних речей у житті я втратила, травми, піт, кров і сльози, тому що врешті-решт я пишаюся тим, що я унікальна і зберігаю цю найціннішу медаль у своїй кар’єрі.

З того моменту я стала олімпійським медалістом, і моє життя змінилося.

У мене був лише один шанс, і з найкращою підтримкою моєї команди ми досягли неймовірного результату. Дякую моїм близьким, які допомагали мені на тому олімпійському шляху. Я знаю, хто був щиро зі мною.

Вчора (4 серпня) я прочитала гарну новину про карате в шорт-листі олімпійських видів спорту в Лос-Анджелесі-2028. Ще один шанс для талановитих спортсменів. Ще один шанс для видовищного спорту. Я люблю карате і сподіваюся назавжди бачити наш вид спорту олімпійським. Ми на це точно заслуговуємо", – написала спортсменка у своєму інстаграмі.

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