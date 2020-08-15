Каталонская "Барселона" после громкого фиаско в Лиге чемпионов от "Баварии" сменит главного тренера. Испанский гранд определился с главным кандидатом на тренерское кресло.

Как сообщает Diario Sport, бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино – основной кандидат на пост наставника "Барселоны".

Кстати: Месси отказался продлевать контракт с "Барселоной" и покинет клуб

Президент "Барселоны" рассчитывает на Почеттино

Сообщается, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу сделает ставку на аргентинца, ведь считает его лучшим вариантом для смены поколений в клубе.

Бартомеу вроде бы хотел назначить Почеттино в январе. Впрочем, против прихода Почеттино был спортивный директор Эрик Абидаль.

Последний стоит по назначению Кике Сетьена, с которым "Барселона" провалила вторую часть сезона.

Смотрите также: "Бавария" уничтожила беспомощную "Барселону" и вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов: видео

"Барселона" подготовила контракт

По информации Diario Sport, Почеттино, который в свое время возглавлял "Эспаньол" и "Саутгемптон" хочет контракт сроком не менее чем на три года.

Но в ближайшее время в "Барселоне" произойдет смена руководства. Поэтому аргентинцу предложили сделку по схеме "1+1".

Помимо Почеттино, "Барселона" поддерживает связь и с другими кандидатами.

Среди них главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман, экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и бывший игрок "Барселоны" Тьерри Анри, возглавляющий "Монреаль Импект".