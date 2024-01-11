О гибели 16-летнего хоккеиста клуба Динамо-Форвард Глеба Небесова рассказал главный тренер команды Сергей Ильющенко. Что стало причиной такого поступка – выясняется, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России не понимают, что произошло с парнем

По предварительным данным, подросток вслед за жителями зашел через парадный вход в 25-этажное здание. Затем поднялся на 17 этаж. Юноша отправил сообщение матери и отцу, что они были хорошими родителями. Что случилось потом – точно неизвестно.

Тело парня под домом нашли прохожие. По словам тренера команды, Небесов не имел вредных привычек и был хорошим вратарем.

"Причины смерти неизвестны, не в курсе. У нас в команде все было хорошо, у него не было никаких конфликтов ни с ребятами, ни со мной, все прекрасно общались. И сейчас все ребята находятся в шоковом состоянии, никто не понимает как такое могло произойти", – рассказал Ильющенко.

Известно, что Небесов сыграл 6 матчей в первенстве Санкт-Петербурга среди команд составленных из игроков 2007 года рождения.

К слову. Раньше мы рассказывали о российском хоккеисте Артеме Гвоздике, уехавшего воевать против Украины. Бывший вратарь пополнил список "хороших русских" в отчетах Генштаба Украины.