Про загибель 16-річного хокеїста клубу Динамо-Форвард Глєба Нєбєсова розповів головний тренер команди Сєргєй Іллющенко. Що стало причиною такого вчинку наразі з'ясовується, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії не розуміють, що сталося з хлопцем

За попередніми даними, підліток слідом за мешканцями зайшов через парадний вхід у 25-поверхову будівлю. Потім піднявся на 17-й поверх. Юнак відправив повідомлення матері та батьку, що вони були гарними батьками. Що трапилося потім – достеменно невідомо.

Тіло хлопця під будинком знайшли перехожі. За словами тренера команди, Нєбєсов не мав шкідливих звичок та був хорошим воротарем.

"Причини смерті невідомі, не в курсі. У нас у команді все було добре, у нього не було жодних конфліктів ні з хлопцями, ні зі мною, всі чудово спілкувалися. І зараз усі хлопці перебувають у шоковому стані, ніхто не розуміє, як таке могло статися", – розповів Іллющенко.

Відомо, що Нєбєсов зіграв 6 матчів у першості Санкт-Петербурга серед команд складених із гравців 2007 року народження.

До слова. Раніше ми розповідали про російського хокеїста Артема Гвоздика, який поїхав воювати проти України. Колишній воротар поповнив список "хароших руських" у звітах Генштабу України.