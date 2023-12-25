В следующем году страна-агрессор планирует провести имитацию выборов президента. Еще до начала голосований понятно, что международный преступник Путин будет избран на пятый срок, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Верный прислужник Путина
В России наперегонки свою поддержку кровавому диктатору выражают разнообразные деятели спорта и культуры. В их числе оказался бывший тренер сборной Украины и ХК Донбасс Андрей Назаров. Своим позорным поступком он похвастался пропагандистским СМИ.
Участвовал в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в предстоящих президентских выборах, оставил свою подпись за нашего президента,
– сказал Назаров.
Что известно о фанате Путине
- Андрей Назаров известный в прошлом хоккеист, имевший опыт выступлений в НХЛ.
- После завершения игровой карьеры стал тренером. Работал в штабе сборной России, тренировал Трактор, Витязь и Северсталь.
- В 2013 году Назарова пригласили в Украину. Он был главным тренером хоккейного клуба Донбасс из Донецка, а также сборной Украины.
- После того, как Россия в 2014 году напала на Украину, сбежал на родину.
- После возвращения в Россию неоднократно выражался в поддержку Путина и его политики. Поэтому возникает множество вопросов, как такой человек мог возглавлять сборную Украины.