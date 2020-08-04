Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про підготовку своєї команди до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга", який відбудеться 5 серпня на НСК "Олімпійський".

Каштру погоджується зіграти внічию з "Вольфсбургом" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, адже і нічия виведе український клуб в наступний раунд, пише 24 канал.

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"Те, що у нас чемпіонат закінчився пізніше, ніж сезон в Бундеслізі, не є перевагою для нас. "Вольфсбург" – це велика команда, ми всі знаємо, в якій лізі вони грають і який футбол можуть показати завтра. Упевнений, що завтра на полі буде справжня війна за прохід в наступний раунд. І впевнений, що ігрової практики було досить у обох команд", – сказав Каштру.

Ми хочемо перемогти і постараємося зробити все для перемоги. Але ми не приховуємо, що і нічия виведе нас в наступний раунд. А це - головна мета. Але думки гравців тільки про перемогу. Головне –показати хорошу гру і вийти в наступний раунд. Навіть якщо буде нічия, але ми продемонструємо хороший футбол і вийдемо до чвертьфіналу, це буде виконання завдання.

Шахтар – Вольфбсург: перед матчем