Главный тренер сборной Украины по баскетболу заразился коронавирусом
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис сдал положительный тест на коронавирус. Произошло это после того, как сборная Украины получила право выступить на Евробаскете-2022.
О положительном тесте Айнарса Багатскиса сообщил баскетбольный клуб Киев-Баскет, где он тоже является главным тренером.
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Положительный тест на коронавирус сдал и тренер по физической подготовке Марис Брузикс.
Оба специалиста получили положительный тест после возвращения из матчей сборной Украины. Украинцы в словенском Любляне сыграли матчи квалификации на Евробаскет-2022. И получили право выступить на Чемпионате Европы.
В Киев-Баскет в ближайшем матче Айнарса Багатскиса заменит Артем Слипенчук. Не сыграют и лидеры команды Павел Крутоус и Богдан Близнюк, которые пропускали матчи сборной из-за коронавируса. Им следует пройти еще одно тестирование.
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