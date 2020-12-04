Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис сдал положительный тест на коронавирус. Произошло это после того, как сборная Украины получила право выступить на Евробаскете-2022.

О положительном тесте Айнарса Багатскиса сообщил баскетбольный клуб Киев-Баскет, где он тоже является главным тренером.

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Положительный тест на коронавирус сдал и тренер по физической подготовке Марис Брузикс.

Оба специалиста получили положительный тест после возвращения из матчей сборной Украины. Украинцы в словенском Любляне сыграли матчи квалификации на Евробаскет-2022. И получили право выступить на Чемпионате Европы.

В Киев-Баскет в ближайшем матче Айнарса Багатскиса заменит Артем Слипенчук. Не сыграют и лидеры команды Павел Крутоус и Богдан Близнюк, которые пропускали матчи сборной из-за коронавируса. Им следует пройти еще одно тестирование.