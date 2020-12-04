Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс здав позитивний тест на коронавірус. Сталося це після того, як збірна України отримала право виступити на Євробаскеті-2022.

Про позитивний тест Айнарса Багатскіса повідомив баскетбольний клуб Київ-Баскет, де він теж є головним тренером.

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Позитивний тест на коронавірус здав і тренер по фізичній підготовці Маріс Брузікс.

Обоє спеціалістів отримали позитивний тест після повернення з матчів збірної України. Українці в словенській Любляні зіграли матчі кваліфікації на Євробаскет-2022. І отримали право виступити на Чемпіонаті Європи.

В Київ-Баскеті в найближчому матчі Айнарса Багатскіса замінить Артем Сліпенчук. Не зіграють і лідери команди Павло Крутоус та Богдан Близнюк, які пропускали матчі збірної через коронавірус. Їм слід пройти ще одне тестування.