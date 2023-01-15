Тренер Марселя дал оценку действиям Малиновского в победном матче в Лиге 1

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел первую игру за Марсель в стартовом составе. Главный тренер французской команды Игорь Тудор прокомментировал действия украинца.

В 19 туре чемпионата Франции Олимпик Марсель на "Велодроме" уверенно победил Лорьян (3:1). Новичок "провансальцев" Руслан Малиновский впервые вышел в основе команды.

Читайте также Цыганков переедет в Испанию: лидер Динамо подписал контракт с командой Ла Лиги – СМИ

Тудор: Я доволен игрой Малиновского

Главный тренер Марселя Игорь Тудор дал оценку действиям украинского хавбека в матче. Руслан еще не полностью привык к игре партнеров, так что ему дают время на адаптацию.

Здорово, что у меня такие игроки и мы держимся в топ-3. Малиновский? Руслан провел хороший матч, я доволен его игрой. Конечно, ему нужно время, чтобы понять модель игры новой команды. Уверен, все получится,

– сказал Тудор.

Отметим, что Малиновский провел на поле 66 минут. Тудор доверил украинцу роль второго атакующего полузащитника. Руслан не отличился результативными действиями, но "каши не испортил".