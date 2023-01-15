У 19 турі чемпіонату Франції Олімпік Марсель на "Велодромі" впевнено переміг Лор'ян (3:1). Новачок "провансальців" Руслан Маліновський вперше вийшов в основі команди.

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Тудор: Я задоволений грою Маліновського

Головний тренер Марселя Ігор Тудор дав оцінку діям українського хавбека в матчі. Руслан ще не повністю звик до гри партнерів, тож йому дають час на адаптацію.

Здорово, що я маю таких гравців і ми тримаємося в топ-3. Маліновський? Руслан провів хороший матч, я задоволений його грою. Звичайно, йому потрібен час, щоб зрозуміти модель гри нової команди. Впевнений, все вийде,

– сказав Тудор.

Зазначимо, що Маліновський провів на полі 66 хвилин. Тудор довірив українцю роль другого атакувального півзахисника. Руслан не відзначився результативними діями, але "каші не зіпсував".

Нагадаємо, що матч проти Лор'яна став другим для Маліновського у складі нової команди. 9 січня хавбек перейшов з Аталанти до Марселя на правах орендної угоди. По закінченню сезону "провансальці" повинні викупити контракт гравця збірної України за 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусів, якщо Олімпік вийде до Ліги чемпіонів.