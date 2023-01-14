По информации источника, Виктор Цыганков подписал соглашение с испанской Жироной. 25-летний вингер уже прошел медосмотр в команде.
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Цыганков в Жироне
Соглашение Цыганкова с испанским клубом будет рассчитано на четыре года. В понедельник будет официально объявлено о подписании контракта, который вступит в силу с лета 2023 года. Кстати, Виктор перейдет в Жирону в статусе свободного агента и Динамо не получит компенсацию за своего воспитанника.
Однако в ближайшие полгода Цыганков продолжит играть в киевском Динамо.
Ранее мы сообщали, что вингер Динамо находится за границей. Он пропустил медосмотр, проходивший в столице. Контракт с киевлянами у Цыганкова истекает 30 июня 2023 года.
Что известно о новом клубе Цыганкова
- Жирона входит в холдинг City Football Group, владеющего акциями Манчестер Сити, Труа, Палермо, Нью-Йорк Сити и других.
- "Жирондинцы" не являлись грандами испанского футбола. Лучший результат они продемонстрировали в сезоне 2017/18 – 10-е место.
- После 16 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги Жирона занимает 12 строчку в турнирной таблице.
- Команду тренирует легенда Реала и сборной Испании Мичел.