Главный тренер Борнмута Гарри О'Нил в преддверии поединка 28-го тура АПЛ против Астон Виллы прокомментировал возможное появление на поле Ильи Забарного. 20-летний защитник до сих пор находится в лазарете из-за повреждения голени. Впрочем, это не помешало футболисту сборной Украины прибавить в трансферной стоимости.

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В начале марта украинец начал тренировку в общей группе, однако поединок против Астон Виллы он еще пропустит. Тренер "вишен" надеется на помощь Забарного после международных матчей сборных.

Маркус Тавернье еще не готов играть, но я ожидаю, что он будет готов к следующему туру. Это касается Ильи Забарного. Очень хорошо, что у нас осталось мало травмированных, ситуация улучшилась,

– сказал О'Нил.

Таким образом, дебют Забарного в Борнмуте может пройти сразу после матча сборной. Отметим, что 1 апреля "вишни" сыграют домашний поединок против Фулхэма.