Статус самого дорогого украинского футболиста уверенно удерживает Михаил Мудрик, подорожавший на 20 миллионов. Обновленная цена вингера Чесли теперь составляет 60 миллионов евро.
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Мудрик увеличил отрыв от Зинченко
Лидер лондонского Арсенала Александр Зинченко подорожал на 8 миллионов. Теперь его оценивают в 40 миллионов.
Защитник Эвертона Виталий Миколенко остался на предыдущей планке – 22 миллиона. А вот стоимость еще не дебютировавшего в АПЛ новичка Борнмута Ильи Забарного увеличилась на 3 миллиона – до 18 миллионов евро.
Ценник игрока Брентфорда Егора Ярмолюк (400 тысяч евро) тоже не изменился, поскольку украинский хавбек продолжает играть за резервистов пчел.