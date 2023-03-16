Статус самого дорогого украинского футболиста уверенно удерживает Михаил Мудрик, подорожавший на 20 миллионов. Обновленная цена вингера Чесли теперь составляет 60 миллионов евро.

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Мудрик увеличил отрыв от Зинченко

Лидер лондонского Арсенала Александр Зинченко подорожал на 8 миллионов. Теперь его оценивают в 40 миллионов.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко остался на предыдущей планке – 22 миллиона. А вот стоимость еще не дебютировавшего в АПЛ новичка Борнмута Ильи Забарного увеличилась на 3 миллиона – до 18 миллионов евро.

Ценник игрока Брентфорда Егора Ярмолюк (400 тысяч евро) тоже не изменился, поскольку украинский хавбек продолжает играть за резервистов пчел.

Любопытно знать. Самым дорогим футболистом АПЛ остался форвард МанСити Эрлинг Холанд – 170 миллионов евро. В 110 миллионов портал оценивает двух игроков: вингера Арсенала Букайо Сака и его коллегу по амплуа из Манчестер Сити Фила Фодена.