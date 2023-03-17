Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл напередодні поєдинку 28-го туру АПЛ проти Астон Вілли прокоментував можливу появу на полі Іллі Забарного. 20-річний захисник досі перебуває в лазареті через пошкодження гомілки. Втім, це не завадило футболісту збірної України додати у трансферній вартості.

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На початку березня українець розпочав тренування у загальній групі, проте поєдинок проти Астон Вілли він ще пропустить. Тренер "вишень" сподівається на допомогу Забарного після міжнародних матчів збірних.

Маркус Таверньє ще не готовий грати, але я очікую, що він буде готовий до наступного туру. Це ж стосується Іллі Забарного. Дуже добре, що в нас залишилося мало травмованих, ситуація покращилася,

– сказав О'Ніл.

Таким чином, дебют Забарного в Борнмуті може відбутися одразу після матчу збірної. Зазначимо, що 1 квітня "вишні" зіграють домашній поєдинок проти Фулхема.