Сборная Украины узнала последнего соперника на чемпионате Европы, а Олимпийские игры-2020 могут пройти со зрителями. Обзор главных новостей спорта за 12 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Северная Македония – соперник Украины

В четверг, 12 ноября, определился третий соперник сборной Украины на групповом этапе Евро-2020. Об этом сообщает 24 канал.

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За место в группе С в финале квалификации плей-офф Евро-2020 боролись Грузия и Северная Македония. В итоге победу одержала Северная Македония.

Минимальную победу Северной Македонии принес гол опытного Горана Пандева. Северная Македония выиграла 1:0.

Северная Македония побеждает и впервые в своей истории выходит на чемпионат Европы.

Двумя другими соперниками Украины на Евро-2020 станут Нидерланды и Австрия.

Олимпиада пройдет со зрителями

Олимпийские игры в 2021 году в Токио все же смогут посетить зрители. Япония рассматривает вариант допустить на трибуны местных объектов ограниченное количество болельщиков.

В последние дни наблюдается положительная динамика по подготовке Олимпийских игр в Японии. Сначала сообщалось, что в марте следующего года начнется тестирование объектов, а теперь главный исполнительный директор соревнований Тоширо Муто заявил, что фанаты смогут посетить Олимпиаду.

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Сейчас для всех иностранцев, прибывающих в Японию, введен обязательный двухнедельный карантин. Нужно ли будет фанатам, которые захотят увидеть Олимпиаду своими глазами, отсиживать 14 дней в самоизоляции – пока не сообщается. Все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в стране.

Скорее всего, болельщикам повезет и им удастся все же обойти такие неудобства. Организаторы и Международный олимпийский комитет дали себе время до весны 2021 года, чтобы разработать план действий для всех зрителей из других стран.

Добавим, что недавно Япония успешно провела соревнования по спортивной гимнастике, которые состоялись 8 ноября со зрителями на трибунах.

Украина победила Финляндию в квалификации на Евробаскет

Женская национальная сборная Украины по баскетболу победила Финляндию в квалификационном матче чемпионата Европы. Украинки одержали победу в изолированном лагере в Португалии.

Украина – Финляндия 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10)

В течение стартовой четверти наши девушки догоняли финских соперниц. К концу четверти наши девушки сократили отставание до трех очков, в общем пропустив аж 25.

Уже со второй 10-минутки ход событий изменился. Украинки добавили в защите, чаще после перехватов стала убегать капитан команды Ягупова, лучше пошли подборы и блок-шоты.

В атаке сказалась отличная клубная сыгранность Ягуповой с Науменко, удачно подключалась к дальним атакам Горобец. В итоге за вторую половину украинки набрали 28 очков.

После перерыва украинки продолжили контролировать ход борьбы. Но нескольких минут потери сосредоточенности хватило, чтобы соперницы сократили отставание, заставив волноваться. Трехочковый от Ягуповой успокоил команду и еще увеличил наше общее преимущество.

В заключительной 10-минутке кардинальных перемен не произошло. Украинки довели поединок до победы – второй в трех сыгранных матчах. Это позволило нашей команде возглавить группу.

Уже 14 ноября украинки сыграют против Бельгии.

Усиление Германии перед игрой с Украиной

Сборная Германии получила кадровое усиление перед матчем Лиги наций против Украины. В четверг, 12 ноября, сборная Германии сообщила, что лагерь команды пополнил защитник "Баварии" Никлас Зюле.

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Ключевой центральный защитник "Баварии" и сборной Германии недавно сдал положительный тест на коронавирус.

Поэтому Зюле пропустил поединки "Баварии" в Лиге чемпионов и Бундеслиги.

Однако повторный тест Зюле на коронавирус оказался отрицательным, о чем с радостью информировала "Бавария".

Наставник сборной Германии Йоахим Лев решил довызвать Зюле в национальную команду. Таким образом, Зюле сможет сыграть против Украины.

Матч Германия – Украина состоится в субботу, 14 ноября.