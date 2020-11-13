Евро-2020: результаты матчей отбора и видео голов
В четверг, 12-го ноября, определились все участники чемпионата Европы по футболу. Последние путевки на Евро-2020 завоевали четыре сборные. Обзор матчей в материале Спорт 24.
Восемь команд, преодолевших полуфиналы квалификации, разделены на четыре группы – A, B, C, D. Победитель каждой гарантированно сыграет на Евро-2020, пишет 24 канал.
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Грузия – Северная Македония 0:1
Голы: Пандев, 56
Грузия – Северная Македония видеообзор
Северная Ирландия – Словакия 1 :1 (матч продолжается)
Голы: Шкриняр, 88 – авт) – Куцка, 17
Сербия – Шотландия 1 :1 (матч продолжается)
Голы: Йович, 90 – Кристи, 52
Сербия – Шотландия видеообзор
Венгрия – Исландия 2:1
Голы: Него, 88, Собослай, 90+2 – Сигурдссон, 11
Венгрия – Исландия видеообзор
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