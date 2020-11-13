В четверг, 12-го ноября, определились все участники чемпионата Европы по футболу. Последние путевки на Евро-2020 завоевали четыре сборные. Обзор матчей в материале Спорт 24.

Восемь команд, преодолевших полуфиналы квалификации, разделены на четыре группы – A, B, C, D. Победитель каждой гарантированно сыграет на Евро-2020, пишет 24 канал. ​Это важно Перенесут ли Евро-2020 в Россию: ответ УЕФА Грузия – Северная Македония 0:1 Голы: Пандев, 56 Грузия – Северная Македония видеообзор Северная Македония попадает в группу C (Нидерланды, Украина, Австрия). Северная Ирландия – Словакия 1 :1 (матч продолжается) Голы: Шкриняр, 88 – авт) – Куцка, 17 Победитель попадает в группу E (Испания, Польша, Швеция) Сербия – Шотландия 1 :1 (матч продолжается) Голы: Йович, 90 – Кристи, 52 Сербия – Шотландия видеообзор Победитель попадает в группу Группа D (Англия, Хорватия, Чехия) Венгрия – Исландия 2:1 Голы: Него, 88, Собослай, 90+2 – Сигурдссон, 11 Венгрия – Исландия видеообзор Венгрия попадает в группу F (Германия, Франция, Португалия)