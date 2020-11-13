Збірна України дізналася останнього суперника на чемпіонаті Європи, а Олімпійські ігри-2020 можуть пройти з глядачами. Огляд головних новин спорту за 12 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.

Північна Македонія – суперник України

У четвер, 12 листопада, визначився третій суперник збірної України на груповому етапі Євро-2020. Про це повідомляє 24 канал.

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За місце в групі С у фіналі кваліфікації плей-офф Євро-2020 боролися Грузія та Північна Македонія. У підсумку перемогу здобула Північна Македонія.

Мінімальну перемогу Північній Македонії приніс гол досвідченого Горана Пандєва. Північна Македонія виграла 1:0.

Північна Македонія перемагає та вперше у своїй історії виходить на чемпіонат Європи.

Двома іншими суперниками України на Євро-2020 стануть Нідерланди та Австрія.

Олімпіада пройде з глядачами

Олімпійські ігри у 2021 році у Токіо таки зможуть відвідати глядачі. Японія розглядає варіант допустити на трибуни місцевих об'єктів обмежену кількість вболівальників.

Останніми днями спостерігається позитивна динаміка щодо підготовки Олімпійських ігор у Японії. Спершу було повідомлено, що у березні наступного року розпочнеться тестування об'єктів, а тепер головний виконавчий директор змагань Тоширо Муто заявив, що фанати зможуть відвідати Олімпіаду.

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Зараз для всіх іноземців, які прибувають у Японію, введений обов'язковий двотижневий карантин. Чи потрібно буде фанатам, які захочуть побачити Олімпіаду на власні очі, відсиджувати 14 днів на самоізоляції – наразі не повідомляється. Все буде залежати від ситуації з пандемією коронавірусу у країні.

Швидше за все, вболівальникам пощастить і їм вдасться таки оминути такі незручності. Організатори та Міжнародний олімпійський комітет дали собі час до весни 2021 року, щоб розробити план дій для всіх глядачів з інших країн.

Додамо, що нещодавно Японія успішно провела змагання зі спортивної гімнастики, які відбулись 8 листопада з глядачами на трибунах.

Україна перемогла Фінляндію у кваліфікації на Євробаскет

Жіноча національна збірна України з баскетболу перемогла Фінляндію у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи. Українки здобули перемогу в ізольованому таборі в Португалії.

Україна – Фінляндія 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10)

Упродовж стартової чверті наші дівчата наздоганяли фінських суперниць. На кінець чверті наші дівчата скоротили відставання до трьох очок, загалом пропустивши аж 25.

Уже з другої 10-хвилинки перебіг подій змінився. Українки додали в захисті, частіше після перехоплень стала втікати капітан команди Ягупова, краще пішли підбори та блок-шоти.

В атаці позначилася відмінна клубна зіграність Ягупової з Науменко, вдало підключалася до дальніх атак Горобець. У підсумку за другу половину українки набрали 28 очок.

По перерві українки продовжили контролювати перебіг боротьби. Та кілька хвилин втрати зосередженості вистачило, аби суперниці скоротили відставання, змусивши хвилюватися. Триочковий від Ягупової заспокоїв команду та ще збільшив нашу загальну перевагу.

У заключній 10-хвилинці кардинальних змін не сталося. Українки довели поєдинок до перемоги – другої в трьох зіграних матчах. Це дозволило нашій команді очолити групу.

Уже 14 листопада українки зіграють проти Бельгії.

Підсилення Німеччини перед грою з Україною

Збірна Німеччини отримала кадрове підсилення перед матчем Ліги націй проти України. У четвер, 12 листопада, збірна Німеччини повідомила, що табір команди поповнив оборонець "Баварії" Ніклас Зюле.

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Ключовий центральний оборонець "Баварії" та збірної Німеччини нещодавно здав позитивний тест на коронавірус.

Через це Зюле пропустив поєдинки "Баварії" у Лізі чемпіонів та Бундесліги.

Однак повторний тест Зюле на коронавірус виявився негативним, про що з радістю інформувала "Баварія".

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов вирішив довикликати Зюле у національну команду. Таким чином, Зюле зможе зіграти проти України.

Матч Німеччина – Україна відбудеться у суботу, 14 листопада.