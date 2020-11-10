Сборная Украины определилась с составом футболистов на ближайший матч, а боксер Владислав Сиренко получил следующего соперника. Обзор самых важных новостей спорта за 9 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Новости из лагеря сборной Украины

Сборная Украины 9-го ноября начала подготовку к спаррингу с Польшей (11 ноября) и матчей в Лиге наций против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября). Об этом сообщает 24 канал.

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Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко снова столкнулся с кадровыми проблемами. Из-за коронавируса сборная Украины не досчиталась семи игроков:

Георгий Бущан

Виталий Миколенко

Александр Караваев

Николай Шапаренко

Владислав Супряга

Евгений Шахов

Денис Попов

"Динамовец" Александр Тимчик не успел восстановиться от травмы, полученной в сентябре. Поэтому он пропустит матчи сборной Украины. Также пропустят матчи национальной команды защитник Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.

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Корниенко получил травму в воскресенье, 8-го ноября, в матче между "Шахтером" и "Динамо". Защитника травмировал капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

В то же время Портной получил повреждение приводящей мышцы.

Сейчас в расположении сборной Украины 25 игроков.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Резник ("Ворскла").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все — "Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Поражение Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, сенсационно проиграла на старте турнира в Линце (Австрия). 20-летняя одесситка уступила 110-й ракетке мира из Бельгии – Гретье Миннен.

Украинская теннисистка неудачно вошла в игру, проиграв три гейма подряд. При этом Даяна дважды уступила на собственной подаче. После этого Ястремской удалось сравнять счет.

Решающим стал 7-й гейм, в котором бельгийка оформила брейк. В итоге она дважды защитила свою подачу и выиграла партию.

На старте второго сета ситуация почти повторилась: Ястремская проиграла свою подачу, но выровняла ситуацию в 6-м гейме.

В конце партии Миннен оформила два брейка, дожала Даяну и вырвала путевку в 1/8 финала.

Из украинок борьбу на турнире в Австрии продолжат Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Бой непобедимого Сиренко

Перспективный украинский боксер Владислав Сиренко следующий свой поединок проведет в Киеве. В поединке против Константина Довбищенко он сразится за вакантный титул WBC Asia.

Бой состоится в Киеве в декабре. Когда именно и где именно – станет известно позже. В основном карде U Lions Boxing Promotion запланировано четыре профессиональных поединка. Из них три с участием мужчин, и еще в одном бою сойдутся девушки. В этот вечер ожидается от 7 до 9 боев.

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Сиренко пока не знает вкуса поражений на профессиональном ринге. Он провел 14 боев и во всех победил. В 13 боях победа была одержана досрочно. Поэтому Сиренко сейчас является действующим обладателем поясов WBF International, German International и EBP в супертяжелом весе.

Скандал в сборной по биатлону

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение Юлии Журавок уйти в декретный отпуск. Он считает, что сейчас не лучшее время для этого.

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Биатлонистка недавно сообщила, что пропустит сезон-2020/2021 из-за рождения ребенка. Спортсменка не планирует ставить точку на своей профессиональной карьере и уже через год хочет вернуться в расположение сборной.

По словам Брынзака, Юлия просто может не успеть вернуться к Олимпиаде.

Немного неправильно все это. Все лето пропахать и вот так осенью перед сезоном уйти в декрет. Считаю, что не вовремя это, ведь в следующем сезоне Олимпиада, она может не успеть вернуться. Но это ее жизнь, ее право,

- сказал Брынзак.

Добавим, что в составе сборной Украины болельщики больше не увидят Яну Бондарь, которая неожиданно завершила карьеру.

Смерть мотогонщика

Во время мотогонок в Бразилии на знаменитой трассе "Интерлагос" погиб гонщик Матеус Барбоза. Он не справился с управлением и вылетел за пределы трассы.

Несчастный инцидент произошел во время гонки SuperBike Brazil.

Барбоза выступал на мотоцикле Kawasaki. В повороте "Жунсао" он вел борьбу за позицию с другим гонщиком. Но не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, миновав барьеры безопасности и влетев в металлическую конструкцию.

Медки прибыли на место происшествия за 60 секунд. Однако спасти Матеуса Борбозу не сумели. Пилот скончался на месте.

Сразу после аварии на трассе были подняты красные флаги. Гонку прервали. Остальные заезды организаторы отменили.

Сейчас устанавливаются причины аварии. Ведь Барбоза обладал превосходной техникой и реакцией. Он был опытным пилотом.

Видео смертельной аварии Матеуса Барбозы во время гонки (осторожно, 18+)