Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри оценил второй бой Александра Усика в супертяжелом весе. Усик 31 октября единогласным решением судей победил Дерека Чисору.

Никто не дрожит от Усика

Тайсона Фьюри не впечатлило выступление Александра Усика, информирует talkSport. Фьюри утверждает, что Усик не оправдал ожиданий.

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Увидели ли мы лучшего Усика в его карьере? Я не уверен. Увидели ли мы лучшего Усика в супертяжах? Не знаю. Но из этого боя могу сказать, что никто из 15 лучших тяжелоатлетов не дрожит от Усика. Все спрашивают: "И это то, из-за чего была вся шумиха?",

– сказал Тайсон.

Тайсон считает, что Дерек Чисора, вероятно, самый маленький из всех представителей супертяжелого веса. Британец не разделяет цели многих боксеров, которые приходят в хэвивейт из-за гонораров.

"Это уже не тяжелый вес. Я понимаю, что многие преуспевающие боксеры хотят подняться в супертяжи, чтобы получать большие деньги. Все они хотят откусить кусок пирога, но весовые категории придуманы не просто так", – отметил Тайсон.

В завершение Фьюри сказал, что уважает Усика как боксера первого тяжелого веса, однако хэвивейт – другой уровень.

После его последнего боя я искренне думаю, что он лучше, чем был в бою. Я высоко оцениваю Усика как мастера техники в тяжелом весе. Но в супертяжелом весе он меня не впечатлил,

– подытожил Фьюри.

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