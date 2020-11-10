Збірна України визначилася зі складом футболістів на найближчий матч, а боксер Владислав Сіренко отримав наступного суперника. Огляд найважливіших новин спорту за 9 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.

Новини з табору збірної України

Збірна України 9-го листопада розпочала підготовку до спарингу з Польщею (11 листопада) та матчів у Лізі націй проти Німеччини (14 листопада) та Швейцарії (17 листопада). Про це повідомляє 24 канал.

До теми Шевченко викликав ще двох воротарів у збірну України

Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко знову зіштовхнувся з кадровими проблемами. Через коронавірус збірна України не дорахувалася семи гравців:

Георгій Бущан

Віталій Миколенко

Олександр Караваєв

Микола Шапаренко

Владислав Супряга

Євген Шахов

Денис Попов

"Динамівець" Олександр Тимчик не встиг відновитися від травми, отриманої у вересні. Тому він пропустить матчі збірної України. Також пропустять матчі національної команди захисник Віктор Корнієнко та форвард Артем Кравець.

Варте уваги Польща – Україна: призначено арбітрів матчу

Корнієнко зазнав травми у неділю, 8-го листопада, у матчі між "Шахтарем" та "Динамо". Оборонця травмував капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

Водночас Кравець отримав ушкодження привідного м’яза.

Наразі у розташуванні збірної України 25 гравців

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Дмитро Різник ("Ворскла").

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Ілля Забарний ("Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар").

Поразка Ястремської Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 29-е місце у рейтингу WTA, сенсаційно програла на старті турніру в Лінці (Австрія). 20-річна одеситка поступилася 110-й ракетці світу з Бельгії – Гретьє Міннен. Українська тенісистка невдало увійшла в гру, програвши три гейми поспіль. При цьому Даяна двічі поступилася на власній подачі. Після цього Ястремській вдалося зрівняти рахунок. Вирішальним став 7-й гейм, у якому бельгійка оформила брейк. У підсумку вона двічі захистила свою подачу та виграла партію. На старті другого сету ситуація майже повторилася: Ястремська програла свою подачу, але вирівняла ситуацію у 6-у геймі. Наприкінці партії Міннен оформила два брейки, дотиснула Даяну та вирвала путівку в 1/8 фіналу. З українок боротьбу на турнірі в Австрії продовжать Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Бій непереможного Сіренка Перспективний український боксер Владислав Сіренко наступний свій поєдинок проведе у Києві. У поєдинку проти Константина Довбищенка він змагатиметься за вакантний титул WBC Asia. Бій відбудеться в Києві в грудні. Коли саме і де саме – стане відомо згодом. В основному карді U Lions Boxing Promotion заплановано чотири професійні поєдинки. З них три за участі чоловіків, і ще в одному бою зійдуться дівчата. Загалом в цей вечір очікується від 7 до 9 боїв. Це цікаво Ніхто не тремтить від Усика, – Ф'юрі розкритикував українця Сіренко поки не знає смаку поразок на професійному ринзі. Він провів 14 боїв і у всіх переміг. У 13 боях перемога була здобута достроково. Відтак Сіренко наразі є чинним володарем поясів WBF International, German International та EBP в суперважкій вазі. Скандал у збірній з біатлону Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував рішення Юлії Журавок піти у декретну відпустку. Він вважає, що зараз не найкращий час для цього. Не пропустіть Кубок світу з біатлону-2020/2021: де дивитися онлайн гонки в Україні Біатлоністка нещодавно повідомила, що пропустить сезон-2020/2021 через народження дитини. Спортсменка не планує ставити крапку на свойї професійній кар'єрі та вже через рік хоче повернутись у розташування збірної. За словами Бринзака, Юлія просто може не встигнути повернутися до Олімпіади. Трохи неправильно все це. Все літо пропахати і ось так восени перед сезоном піти в декрет. Вважаю, що не вчасно це, адже в наступному сезоні Олімпіада, вона може не встигнути повернутися. Але це її життя, її право,

– сказав Бринзак. Додамо, що у складі збірної України вболівальники більше не побачать Яни Бондар, яка несподівано завершила кар'єру. Смерть мотогонщика

Під час мотоперегонів у Бразилії на славнозвісній трасі "Інтерлагос" загинув гонщик Матеус Барбоза. Він не впорався з керуванням та вилетів за межі траси.

Нещасний інцидент стався під час перегонів SuperBike Brazil.

Барбоза виступав на мотоциклі Kawasaki. У повороті "Жунсао" він вів боротьбу за позицію з іншим гонщиком. Але не впорався з керуванням та вилетів за межі траси, оминувши бар'єри безпеки та влетівши у металеву конструкцію.

Медки прибули на місце події за 60 секунд. Однак врятувати Матеуса Борбозу не зуміли. Пілот помер на місці.

Одразу після аварії на трасі були підняті червоні прапори. Гонку перервали. Решту заїздів організатори скасували.

Зараз встановлюються причини аварії. Адже Барбоза володів чудовою технікою та реакцією. Він був досвідченим пілотом.

Відео смертельної аварії Матеуса Барбози під час перегонів (обережно, 18+)