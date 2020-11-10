Кадрові зміни в збірні України, дата бою Сіренка: головні новини спорту за 9 листопада
Збірна України визначилася зі складом футболістів на найближчий матч, а боксер Владислав Сіренко отримав наступного суперника. Огляд найважливіших новин спорту за 9 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.
Новини з табору збірної України
Збірна України 9-го листопада розпочала підготовку до спарингу з Польщею (11 листопада) та матчів у Лізі націй проти Німеччини (14 листопада) та Швейцарії (17 листопада). Про це повідомляє 24 канал.
До теми Шевченко викликав ще двох воротарів у збірну України
Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко знову зіштовхнувся з кадровими проблемами. Через коронавірус збірна України не дорахувалася семи гравців:
- Георгій Бущан
- Віталій Миколенко
- Олександр Караваєв
- Микола Шапаренко
- Владислав Супряга
- Євген Шахов
- Денис Попов
"Динамівець" Олександр Тимчик не встиг відновитися від травми, отриманої у вересні. Тому він пропустить матчі збірної України. Також пропустять матчі національної команди захисник Віктор Корнієнко та форвард Артем Кравець.
Варте уваги Польща – Україна: призначено арбітрів матчу
Корнієнко зазнав травми у неділю, 8-го листопада, у матчі між "Шахтарем" та "Динамо". Оборонця травмував капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.
Водночас Кравець отримав ушкодження привідного м’яза.
Наразі у розташуванні збірної України 25 гравців
Склад збірної України
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Дмитро Різник ("Ворскла").
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Ілля Забарний ("Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар").
Під час мотоперегонів у Бразилії на славнозвісній трасі "Інтерлагос" загинув гонщик Матеус Барбоза. Він не впорався з керуванням та вилетів за межі траси.
Нещасний інцидент стався під час перегонів SuperBike Brazil.
Барбоза виступав на мотоциклі Kawasaki. У повороті "Жунсао" він вів боротьбу за позицію з іншим гонщиком. Але не впорався з керуванням та вилетів за межі траси, оминувши бар'єри безпеки та влетівши у металеву конструкцію.
Медки прибули на місце події за 60 секунд. Однак врятувати Матеуса Борбозу не зуміли. Пілот помер на місці.
Одразу після аварії на трасі були підняті червоні прапори. Гонку перервали. Решту заїздів організатори скасували.
Зараз встановлюються причини аварії. Адже Барбоза володів чудовою технікою та реакцією. Він був досвідченим пілотом.
Відео смертельної аварії Матеуса Барбози під час перегонів (обережно, 18+)
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