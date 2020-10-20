Легенда украинского футбола Олег Блохин претендует на престижную награду, а в России произошло сразу несколько сногсшибательных аварий во время ралли. Главные новости спорта за 19 октября читайте в дайджесте Спорт 24.

Блохин – претендент на награду France Football

Издание France Football решило составить список одиннадцати лучших игроков в истории футбола. Об этом сообщает 24 канал.

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Для этого проводится опрос. На попадание в Dream Team претендует и легенда украинского футбола Олег Блохин.

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Блохин есть среди номинантов на позицию лучшего игрока на позиции левого нападающего по версии France Football.

Блохин оказался в когорте большого количества знаменитых футболистов. В голосовании конкурентами Блохина стали:

Тьерри Анри (Франция)

Драган Джаич (Сербия)

Райан Гиггз (Уэльс)

Ривалдо (Бразилия)

Роберто Ривелино (Бразилия)

Роналдиньо (Бразилия)

Криштиану Роналду (Португалия)

Карл-Хайнц Румменигге (Германия)

Христо Стоичков (Болгария).

Лопесу не нужны титулы Ломаченко

Новоиспеченный абсолютный чемпион легкого веса американец Теофимо Лопес откажется от чемпионских титулов, которые получил в поединке против Ломаченко.

Американец хочет сменить весовую категорию, отказавшись от всех чемпионских поясов в легком весе.

Кстати: Украинец Денис Беринчик может сразиться за титул WBO, который потерял Ломаченко

Об этом заявил отец и тренер боксера Теофимо Лопес-старший. По его словам, у Теофимо нет мотивации боксировать в нынешнем дивизионе.

"Я думаю, пришло время подниматься в первый полусредний вес. Полагаю, ему самое время подниматься в 140 фунтов (63,5 кг) и попытаться объединить все пояса там.

Нет ни одной причины, по которой мы должны оставаться в легком весе, ведь знаем, что нам не за что боксировать, понимаете? Конечно, все зависит от обстоятельств. Но я бы предпочел, чтобы он поднялся в 140 фунтов", – заявил Лопес-старший.

Как Лопес стал чемпионом мира?

Бой между Ломаченко и 23-летним Лопесом состоялся 18 октября и длился все 12 раундов. Американец выиграл решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерял титулы WBA, WBC, WBO.

Сногсшибательные аварии на ралли

В России в Псковской области проходил финальный этап Кубка России по ралли "Пушкинские горы 2020". Гонки увенчались вылетом с трассы сразу шестерых экипажей.

В одном месте вылетели сразу пять боевых машин и один автомобиль безопасности.

Шесть экипажей оказались в одном кювете на пятом скоростном участке (СУ5). Каждый экипаж старался как можно лучше пройти участок, однако не каждый справился с управлением.

Отдельного внимания заслуживают и люди, которые пытались вытащить авто. Сразу несколько мужчин не могли вытащить машину, хотя ее вес намного меньше, чем у обычного авто.

Смотрите видео вылета авто

Бех-Романчук получила квартиру

Одна из ведущих спортсменок в легкой атлетике Марина Бех-Романчук, которая выступает в прыжках в длину, получила квартиру в родном Хмельницком.

25-летняя легкоатлетка в своем инстаграме поблагодарила за квартиру мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Украинка получила такой подарок за свои достижения, в частности – лучший прыжок в сезоне, который Марина продемонстрировала на соревнованиях в Дохе (Катар).

Как Бех-Романчук выступила в Дохе

Марина Бех-Романчук победила на последнем этапе Бриллиантовой лиги в 2020 году в Дохе. Она одержала победу с лучшим результатом сезона.

Украинка прыгнула на 6,91 метра. До личного рекорда не хватило двух сантиметров.