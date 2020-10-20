Легенда українського футболу Олег Блохін претендує на престижну нагороду, а в Росії сталося відразу декілька карколомних аварій під час ралі. Головні новини спорту за 19 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Блохін – претендент на нагороду France Football

Видання France Football вирішило скласти список одинадцяти найкращих гравців в історії футболу. Про це повідомляє 24 канал.

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Для цього проводиться опитування. На потрапляння до Dream Team претендує й легенда українського футболу Олег Блохін.

Колишній форвард київського "Динамо" Олег Блохін є серед номінантів на позицію найкращого гравця на позиції лівого нападника за версією France Football.

Блохін опинився у когорті великої кількості знаменитих футболістів. У голосуванні конкурентами Блохіна стали:

Тьєррі Анрі (Франція)

Драган Джаїч (Сербія)

Раян Гіггз (Уельс)

Рівалдо (Бразилія)

Роберто Рівеліно (Бразилія)

Роналдіньо (Бразилія)

Кріштіану Роналду (Португалія)

Карл-Хайнц Румменігге (Німеччина)

Хрісто Стоїчков (Болгарія).

Лопесу не потрібні титули Ломаченка

Новоспечений абсолютний чемпіон легкої ваги американець Теофімо Лопес відмовиться від чемпіонських титулів, які здобув у поєдинку проти Ломаченка.

Американець хоче змінити вагову категорію, відмовившись від усіх чемпіонських поясів в легкій вазі.

До речі: Українець Денис Берінчик може битися за титул WBO, який втратив Ломаченко

Про це заявив батько і тренер боксера Теофімо Лопес-старший. За його словами, у Теофімо немає мотивації боксувати в нинішньому дивізіоні.

"Я думаю, прийшов час підійматися в першу напівсередню вагу. Вважаю, йому саме час підійматися в 140 фунтів (63,5 кг) і спробувати об'єднати всі пояси там.

Немає жодної причини, по якій ми повинні залишатися в легкій вазі, адже знаємо, що нам нема за що боксувати, розумієте? Звичайно, все залежить від обставин. Але я б вважав за краще, щоб він піднявся в 140 фунтів", – заявив Лопес-старший.

Як Лопес став чемпіоном світу? Бій між Ломаченком та 23-річним Лопесом відбувся 18 жовтня і тривав усі 12 раундів. Американець виграв рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко втратив титули WBA, WBC, WBO.

Карколомні аварії на ралі

У Росії у Псковській області проходив фінальний етап Кубка Росії з ралі – "Пушкінські гори 2020". Перегони увінчалися вильотом з траси відразу шістьох екіпажів.

В одному місці вилетіли відразу п'ять бойових машин і один автомобіль безпеки.

Шість екіпажів виявилися в одному кюветі на п'ятій швидкісній ділянці (СУ5). Кожен екіпаж намагався якнайкраще пройти ділянку, однак не впорався з керуванням.

Окремої уваги заслуговують і люди, які намагалися витягнути авто. Відразу декілька чоловіків не могли витягнути машину, хоча її вага набагато менше, аніж у звичайного авто.

Дивіться відео вильоту авто

Бех-Романчук отримала квартиру

Одна з провідних спортсменок у легкій атлетиці Марина Бех-Романчук, яка виступає у стрибках у довжину, отримала квартиру у рідному Хмельницьку.

25-річна легкоатлетка у своєму інстаграмі подякувала за квартиру меру Хмельницького Олександру Симчишину.

Українка отримала такий подарунок за свої досягнення, зокрема – найкращий стрибок у сезоні, який Марина продемонструвала на змаганнях у Досі (Катар).

Як Бех-Романчук виступила у Досі

Марина Бех-Романчук перемогла на останньому етапі Діамантової ліги у 2020 році у Досі. Вона здобула перемогу з найкращим результатом сезону.

Українка стрибнула на 6,91 метра. До особистого рекорду не вистачило двох сантиметрів.