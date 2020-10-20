Блохін побореться за нагороду з Роналду, карколомні аварії на ралі: топ-новини спорту 19 жовтня
Легенда українського футболу Олег Блохін претендує на престижну нагороду, а в Росії сталося відразу декілька карколомних аварій під час ралі. Головні новини спорту за 19 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.
Блохін – претендент на нагороду France Football
Видання France Football вирішило скласти список одинадцяти найкращих гравців в історії футболу. Про це повідомляє 24 канал.
Дивіться також: Бєсєдін повернувся до тренувань з "Динамо" після допінг-скандалу: фото
Для цього проводиться опитування. На потрапляння до Dream Team претендує й легенда українського футболу Олег Блохін.
Колишній форвард київського "Динамо" Олег Блохін є серед номінантів на позицію найкращого гравця на позиції лівого нападника за версією France Football.
Блохін опинився у когорті великої кількості знаменитих футболістів. У голосуванні конкурентами Блохіна стали:
- Тьєррі Анрі (Франція)
- Драган Джаїч (Сербія)
- Раян Гіггз (Уельс)
- Рівалдо (Бразилія)
- Роберто Рівеліно (Бразилія)
- Роналдіньо (Бразилія)
- Кріштіану Роналду (Португалія)
- Карл-Хайнц Румменігге (Німеччина)
- Хрісто Стоїчков (Болгарія).
Лопесу не потрібні титули Ломаченка
Новоспечений абсолютний чемпіон легкої ваги американець Теофімо Лопес відмовиться від чемпіонських титулів, які здобув у поєдинку проти Ломаченка.
Американець хоче змінити вагову категорію, відмовившись від усіх чемпіонських поясів в легкій вазі.
До речі: Українець Денис Берінчик може битися за титул WBO, який втратив Ломаченко
Про це заявив батько і тренер боксера Теофімо Лопес-старший. За його словами, у Теофімо немає мотивації боксувати в нинішньому дивізіоні.
"Я думаю, прийшов час підійматися в першу напівсередню вагу. Вважаю, йому саме час підійматися в 140 фунтів (63,5 кг) і спробувати об'єднати всі пояси там.
Немає жодної причини, по якій ми повинні залишатися в легкій вазі, адже знаємо, що нам нема за що боксувати, розумієте? Звичайно, все залежить від обставин. Але я б вважав за краще, щоб він піднявся в 140 фунтів", – заявив Лопес-старший.
Як Лопес став чемпіоном світу?Бій між Ломаченком та 23-річним Лопесом відбувся 18 жовтня і тривав усі 12 раундів. Американець виграв рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко втратив титули WBA, WBC, WBO.
Карколомні аварії на ралі
У Росії у Псковській області проходив фінальний етап Кубка Росії з ралі – "Пушкінські гори 2020". Перегони увінчалися вильотом з траси відразу шістьох екіпажів.
В одному місці вилетіли відразу п'ять бойових машин і один автомобіль безпеки.
Шість екіпажів виявилися в одному кюветі на п'ятій швидкісній ділянці (СУ5). Кожен екіпаж намагався якнайкраще пройти ділянку, однак не впорався з керуванням.
Окремої уваги заслуговують і люди, які намагалися витягнути авто. Відразу декілька чоловіків не могли витягнути машину, хоча її вага набагато менше, аніж у звичайного авто.
Дивіться відео вильоту авто
Бех-Романчук отримала квартиру
Одна з провідних спортсменок у легкій атлетиці Марина Бех-Романчук, яка виступає у стрибках у довжину, отримала квартиру у рідному Хмельницьку.
25-річна легкоатлетка у своєму інстаграмі подякувала за квартиру меру Хмельницького Олександру Симчишину.
Українка отримала такий подарунок за свої досягнення, зокрема – найкращий стрибок у сезоні, який Марина продемонструвала на змаганнях у Досі (Катар).
Як Бех-Романчук виступила у Досі
Марина Бех-Романчук перемогла на останньому етапі Діамантової ліги у 2020 році у Досі. Вона здобула перемогу з найкращим результатом сезону.
Українка стрибнула на 6,91 метра. До особистого рекорду не вистачило двох сантиметрів.