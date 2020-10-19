Беседин вернулся к тренировкам с "Динамо" после допинг-скандала: фото
25-летний украинский нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, отбывающий годовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, приступил к тренировкам с киевской командой.
Соответствующее фото игрок показал в сторис инстаграма. На футбольное поле Беседин сможет вернуться 19 декабря 2020 года.
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"В бой", – написал Беседин, поделившись фото из тренажерного зала.
Что известно о допинге Беседина?
В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.
Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.
Срок дисквалификации Беседина
- УЕФА официально дисквалифицировала нападающего "Динамо" Артема Беседина на один год.
- Решение Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 24 февраля 2020 года вступило в силу и больше не подлежит обжалованию.
- Форвард сборной Украины пропустит один год.
- Срок действия санкции начинается с 19 декабря 2019 года, когда Беседин был отстранен от футбола.