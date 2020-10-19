25-летний украинский нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, отбывающий годовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, приступил к тренировкам с киевской командой.

Соответствующее фото игрок показал в сторис инстаграма. На футбольное поле Беседин сможет вернуться 19 декабря 2020 года.

Смотрите также: Лучше секса: футболист сборной Украины сделал необычное признание

"В бой", – написал Беседин, поделившись фото из тренажерного зала.

Что известно о допинге Беседина?

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.

Срок дисквалификации Беседина