Украинский боксер Денис Беринчик может получить шанс завоевать титул WBO, которым до 18 октября владел Василий Ломаченко. Беринчик улучшил позицию в рейтинге WBO, что в перспективе даст право сражаться за титул. Спорт 24 рассказывает о шансах Беринчика выиграть пояс.

Беринчик в рейтинге WBO

В обновленном рейтинге WBO Беринчик занимает 3-ю строчку. Денис поднялся на одну позицию после победы над Виорелом Симионом. Об этом сообщает 24 канал.

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Чемпионом мира по версии WBO стал Теофимо Лопес. Лидером рейтинга является Ли Селби (Великобритания), а на второй строчке Райан Гарсия (США). Четвертое место у Эммануэля Тагоэ (Гана).

Беринчик – обладатель титула WBO International, который трижды защитил.

Судьба титула зависит от Лопеса

Теофимо Лопес не скрывает, что планирует изменить весовую категорию. 23-летний американский абсолютный чемпион мира может отказаться от всех титулов и подняться в весе.

Таким образом, все четыре титула (WBO, WBA, WBC, IBF) станут вакантными и каждая организация в отдельности будет решать их судьбу.

В WBO готовили турнир между четырьмя лидерами рейтинга – Селби, Гарсией, Беринчиком и Тагое. Однако мини-турнир решили не проводить до боя Ломаченко – Лопес.

Александр Красюк, промоутер Беринчика, также рассказывал, что ситуация с титулом будет зависеть от исхода боя Ломаченко – Лопес.

В предыдущем варианте турнира за вакантный титул WBO соперником Дениса должен был стать Тагое. В другом полуфинале бы сошлись Селби и Гарсия.

Соответственно победители полуфиналов сойдутся в решающем поединке за чемпионский пояс. Сейчас Беринчику следует дождаться решения Лопеса и собственно WBO.