Украинец Денис Беринчик может сразиться за титул WBO, который потерял Ломаченко
Украинский боксер Денис Беринчик может получить шанс завоевать титул WBO, которым до 18 октября владел Василий Ломаченко. Беринчик улучшил позицию в рейтинге WBO, что в перспективе даст право сражаться за титул. Спорт 24 рассказывает о шансах Беринчика выиграть пояс.
Беринчик в рейтинге WBO
В обновленном рейтинге WBO Беринчик занимает 3-ю строчку. Денис поднялся на одну позицию после победы над Виорелом Симионом. Об этом сообщает 24 канал.
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Чемпионом мира по версии WBO стал Теофимо Лопес. Лидером рейтинга является Ли Селби (Великобритания), а на второй строчке Райан Гарсия (США). Четвертое место у Эммануэля Тагоэ (Гана).
Беринчик – обладатель титула WBO International, который трижды защитил.
Судьба титула зависит от Лопеса
Теофимо Лопес не скрывает, что планирует изменить весовую категорию. 23-летний американский абсолютный чемпион мира может отказаться от всех титулов и подняться в весе.
Таким образом, все четыре титула (WBO, WBA, WBC, IBF) станут вакантными и каждая организация в отдельности будет решать их судьбу.
В WBO готовили турнир между четырьмя лидерами рейтинга – Селби, Гарсией, Беринчиком и Тагое. Однако мини-турнир решили не проводить до боя Ломаченко – Лопес.
Александр Красюк, промоутер Беринчика, также рассказывал, что ситуация с титулом будет зависеть от исхода боя Ломаченко – Лопес.
В предыдущем варианте турнира за вакантный титул WBO соперником Дениса должен был стать Тагое. В другом полуфинале бы сошлись Селби и Гарсия.
Соответственно победители полуфиналов сойдутся в решающем поединке за чемпионский пояс. Сейчас Беринчику следует дождаться решения Лопеса и собственно WBO.