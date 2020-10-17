В пятницу, 16 октября, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Победа над Испанией поднимет сборную Украины в рейтинге ФИФА

22 октября ФИФА опубликует свой очередной ежемесячный рейтинг национальных сборных. Впрочем, журналисты уже рассчитали баллы, которые получат команды, пишет 24 канал.

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Украина после матчей с Францией (1:7), Германией (1:2) и Испанией (1:0) поднялась на одну строчку и теперь занимает в рейтинге 23 позицию, имея в активе 1539 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пятнадцатая.

Обновленный рейтинг ФИФА:

Пятов вылечился от COVID-19

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов сдал повторный тест на коронавирус, который показал, что вратарь сборной Украины полностью вылечился от COVID-19. Пятов уже сможет присоединиться к "горнякам".

12 дней понадобилось украинскому голкиперу, чтобы побороть коронавирус и наконец оказаться сильнее болезни. Пятов поделился радостным известием о выздоровлении от коронавируса в своем инстаграм-аккаунте.

Инфекцию у Степаненко и Пятова обнаружили после матча с "Десной", который состоялся в воскресенье. Игроки сдали тесты накануне отправки в расположение сборной Украины, которые оказались положительными.

В России хотят отобрать право проведения Евро-2020

В УЕФА рассматривают возможность сокращения количества городов, которые примут матчи Евро-2020, который состоится в июне-июле 2021 года. Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что количество городов-хозяев может сократиться с 12 до одного.

Первыми городами, которые могут попасть под сокращение, являются Санкт-Петербург (Россия) и Баку (Азербайджан).

На крайний случай в УЕФА рассматривают и вариант, что весь турнир проведут в одной стране на четырех стадионах. Испания является одним из государств, которое может выручить чиновников.

В каких городах должен происходить Евро-2020

Амстердам ( Нидерланды )

) Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)