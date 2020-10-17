Украина поднимется в рейтинге ФИФА, у России отберут Ефро-2020: новости спорта 16 октября
В пятницу, 16 октября, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
Победа над Испанией поднимет сборную Украины в рейтинге ФИФА
22 октября ФИФА опубликует свой очередной ежемесячный рейтинг национальных сборных. Впрочем, журналисты уже рассчитали баллы, которые получат команды, пишет 24 канал.
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Украина после матчей с Францией (1:7), Германией (1:2) и Испанией (1:0) поднялась на одну строчку и теперь занимает в рейтинге 23 позицию, имея в активе 1539 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пятнадцатая.
Обновленный рейтинг ФИФА:
Пятов вылечился от COVID-19
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов сдал повторный тест на коронавирус, который показал, что вратарь сборной Украины полностью вылечился от COVID-19. Пятов уже сможет присоединиться к "горнякам".
12 дней понадобилось украинскому голкиперу, чтобы побороть коронавирус и наконец оказаться сильнее болезни. Пятов поделился радостным известием о выздоровлении от коронавируса в своем инстаграм-аккаунте.
Инфекцию у Степаненко и Пятова обнаружили после матча с "Десной", который состоялся в воскресенье. Игроки сдали тесты накануне отправки в расположение сборной Украины, которые оказались положительными.
В России хотят отобрать право проведения Евро-2020
В УЕФА рассматривают возможность сокращения количества городов, которые примут матчи Евро-2020, который состоится в июне-июле 2021 года. Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что количество городов-хозяев может сократиться с 12 до одного.
Первыми городами, которые могут попасть под сокращение, являются Санкт-Петербург (Россия) и Баку (Азербайджан).
На крайний случай в УЕФА рассматривают и вариант, что весь турнир проведут в одной стране на четырех стадионах. Испания является одним из государств, которое может выручить чиновников.
В каких городах должен происходить Евро-2020
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)