У п'ятницю, 16 жовтня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Перемога над Іспанією підніме збірну України в рейтингу ФІФА

22 жовтня ФІФА опублікує свій черговий щомісячний рейтинг національних збірних. Втім, журналісти вже розрахували бали, які отримають команди, пише 24 канал.

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Україна після матчів з Францією (1:7), Німеччиною (1:2) та Іспанією (1:0) піднялася на одну сходинку і тепер займає в рейтингу 23 позицію, маючи в активі 1539 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда п'ятнадцята.

Оновлений рейтинг ФІФА:

П'ятов вилікувався від COVID-19

Голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов здав повторний тест на коронавірус, який показав, що воротар збірної України повністю вилікувався від COVID-19. П'ятов вже зможе приєднатись до "гірників".

12 днів знадобилось український голкіпер поборовся із коронавірусом і нарешті виявився сильнішим за хворобу. П'ятов поділився радісною звісткою про одужання від коронавірусу у своєму інстаграм-акаунті.

Інфекцію у Степаненка та П'ятова виявили після матчу з "Десною", який відбувся у неділю. Гравці здали тести напередодні відправлення до розташування збірної України, які виявились позитивними.

У Росії хочуть відібрати право проведення Євро-2020

В УЄФА розглядають можливість скорочення кількості міст, які приймуть матчі Євро-2020, який відбудеться у червні-липні 2021 року. Президент УЄФА Александр Чеферін підтвердив, що кількість міст-господарів може скоротитися з 12 до одного.

Першими містами, які можуть потрапити під скорочення, є Санкт-Петербург (Росія) і Баку (Азербайджан).

На крайній випадок в УЄФА розглядають і варіант, що весь турнір проведуть в одній країні на чотирьох стадіонах. Іспанія є однією з держав, яка може виручити чиновників.

У яких містах має відбуватись Євро-2020

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)