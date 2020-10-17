Україна підніметься в рейтингу ФІФА, у Росії відберуть Єфро-2020: новини спорту 16 жовтня
У п'ятницю, 16 жовтня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Перемога над Іспанією підніме збірну України в рейтингу ФІФА
22 жовтня ФІФА опублікує свій черговий щомісячний рейтинг національних збірних. Втім, журналісти вже розрахували бали, які отримають команди, пише 24 канал.
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Україна після матчів з Францією (1:7), Німеччиною (1:2) та Іспанією (1:0) піднялася на одну сходинку і тепер займає в рейтингу 23 позицію, маючи в активі 1539 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда п'ятнадцята.
Оновлений рейтинг ФІФА:
П'ятов вилікувався від COVID-19
Голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов здав повторний тест на коронавірус, який показав, що воротар збірної України повністю вилікувався від COVID-19. П'ятов вже зможе приєднатись до "гірників".
12 днів знадобилось український голкіпер поборовся із коронавірусом і нарешті виявився сильнішим за хворобу. П'ятов поділився радісною звісткою про одужання від коронавірусу у своєму інстаграм-акаунті.
Інфекцію у Степаненка та П'ятова виявили після матчу з "Десною", який відбувся у неділю. Гравці здали тести напередодні відправлення до розташування збірної України, які виявились позитивними.
У Росії хочуть відібрати право проведення Євро-2020
В УЄФА розглядають можливість скорочення кількості міст, які приймуть матчі Євро-2020, який відбудеться у червні-липні 2021 року. Президент УЄФА Александр Чеферін підтвердив, що кількість міст-господарів може скоротитися з 12 до одного.
Першими містами, які можуть потрапити під скорочення, є Санкт-Петербург (Росія) і Баку (Азербайджан).
На крайній випадок в УЄФА розглядають і варіант, що весь турнір проведуть в одній країні на чотирьох стадіонах. Іспанія є однією з держав, яка може виручити чиновників.
У яких містах має відбуватись Євро-2020
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)
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