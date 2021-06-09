Россия пожаловалась в УЕФА на форму Украины, бой Усик – Джошуа: новости спорта 8 июня

Во вторник, 8 июня, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Россия официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины

Российский футбольный союз таки решил пожаловаться в УЕФА на форму сборной Украины. Россиянам не нравится, что на форме изображена карта Украины с оккупированным Крымом.

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В России убеждены, что в форме сборной Украины "использованы политические мотивы". Какие именно – не уточняется.

Бой Усик – Джошуа состоится на стадионе Тоттенхэма

При этом УЕФА уже отреагировала на жалобы россиян относительно формы сборной Украины . Еще в понедельник, 7 июня, на следующий день после презентации формы, в УЕФА заявили, что "футболка сборной Украины (и всех других команд на Евро-2020 утверждена УЕФА согласно примененных правил относительно экипировки".

Бой между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО) пройдет в Лондоне. Вечер бокса состоится на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Точная дата чемпионского боя еще неизвестна, но ожидается, что он пройдет в сентябре этого года. В бою Джошуа – Усик на кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Сам Усик является обязательным претендентом на титульный бой WBO.

Что известно о бое Усик – Джошуа

Поединок непобедимого Усика с Джошуа стал возможным только после того, как сорвалась встреча Энтони с Фьюри. Как известно, чемпиона WBC обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером. Американец выиграл суд. Их бой состоится 24 июля.

В то же время WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO. Этот статус закреплен за украинцем уже второй год.

Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года, но в разных весовых категориях.

Российские песни в плейлисте сборной Украины на Евро-2020

Сборная Украины подала свой плейлист из песен, которые слушают в команде. Треть песен в этом списке была российских исполнителей. После резонанса плейлист был обновлен. И в нем уже не оказалось российских исполнителей.

В предыдущем плейлисте было всего девять песен. Три из них – российских исполнителей Моргенштерна, 10age и DEAD BLONDE. При этом первому из них запретили въезд в Украину, а трек второго исключили из официального плейлиста Евро-2020 из-за ненормативной лексики.

И после резонанса в Украине (еще и на фоне ситуации с формой сборной Украины) плейлист был обновлен.

Теперь в перечне 50 песен. И ни одного российского исполнителя. Правда, после обновления из перечня исчезла и единственная украинская песня, которая была до этого – "Їхали козаки" группы "Тінь сонця".

Хижняк феерически победил россиянина и выиграл олимпийскую квалификацию

В Париже (Франция) проходит Европейский лицензионный турнир, который является отбором на Олимпийские игры в Токио.

Украинский боксер Александр Хижняк в финале весовой категории до 75 килограмм раздельным решением судей выиграл у чемпиона мира-2019, россиянина Глеба Бакши.

Хижняк – четвертый украинский боксер, который завладел путевкой на Олимпиаду. До этого обладателями лицензий стали Николай Буценко, Ярослав Харциз и Анна Лысенко.