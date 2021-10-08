Франция и Бельгия устроили триллер

Сборные Бельгии и Франции посоревновались за право сыграть с Испанией в финале Лиги наций. Матч выдался тем еще зрелищем, а французы вырвали победу буквально на последних минутах игры.

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Первая половина игры прошла под полным доминированием Бельгии. Это и отразилось на счете – после голов Караско и Лукаку на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "красных дьяволов".

Перевернуть игру с ног на голову Франция смогла только во вторые 45 минут. Поочередно отличились Бензема, Мбапе (с пенальти) и Тео Эрнандес. К слову, выходить в финал могла и Бельгия, но в голе Лукаку на 87 минуте арбитр увидел офсайд.

В финале Франция и Испания сыграют уже в воскресенье, 10 октября. В тот же день Бельгия сразится с Италией в матче за третье место.

Смерть лидера "Мистера Олимпии"

В Орландо внезапно умер бодибилдер Джордж Петерсон. Его бездыханным в гостиничном номере нашел тренер. Причины смерти культуриста пока неизвестны.

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Что интересно, Петерсон умер накануне старта соревнований "Мистер Олимпия", который должен был состояться 7 октября. Именно он и был фаворитом турнира.



Культурист Джордж Петерсон / Фото Mr. Olympia LLC

Шейхи купили Ньюкасл

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал владельцем футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед, который выступает в Английской премьер-лиге. По данным СМИ, стоимость сделки – около 350 миллионов евро.

Инвестиционный фонд также пообещал АПЛ, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать футбольный клуб.

Что интересно, фаны с радостью встретили такую ​​новость. Они устроили танцы возле стадиона любимого клуба. Вероятно, это связано с плохим состоянием дел в последнее время – после семи матчей Ньюкасл имеет 3 очка и занимает предпоследнее место в АПЛ.