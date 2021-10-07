Эта история случилась после того, как у отца бывшего футболиста Карпат, Говерлы и Миная случился инфаркт. Тогда Михаил Кополовец старший провел целый месяц в ужгородской больнице.

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Хотел спасти отца

После месяца в больнице Кополовцу старшему нужно было делать операцию на сердце. Впрочем, его сын боялся проводить ее в Ужгороде, поэтому договорился с киевской клиникой Амосова.

Я пришел к ужгородскому врачу, а он говорит, что папа очень тяжелый. Позвонил в Киев, а там сказали: "Конечно, вези к нам". Я услышал разные разговоры врачей. В итоге я решил везти его в Киев,

– рассказывает бывший футболист.

Он утверждает, что это было исключительно его решение, а сам Михаил Кополовец старший не хотел никуда ехать.

Отец умер на руках

"Я везу его в Киев на операцию поездом, а он у меня на руках в поезде умирает. Мой батя. Вот об этом я жалею. Я себя не корю, я хотел как лучше", – уверяет Кополовец-младший.

Это было в 2014 году и, как рассказывает футболист, который тогда выступал за белорусскую Белшину, денег тогда у него особо не было. При этом операция стоила в пределах 10 – 15 тысяч долларов.

Я наскреб со всех сторон, разрываю контракт в Беларуси и еду домой. Батя не щадил себя, любил подвыпить, туда-сюда. Его нельзя было везти. Ему становится плохо, он умирает у меня на руках, нас высаживают за Львовом,

– вспомнил Михаил Кополовец.

Бывший футболист убежден, что если бы не решил везти отца в Киев, то он до сих пор был бы с ним.

Коротко о карьере Кополовца