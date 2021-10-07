Бельгия – Франция 2:3

Голы: Караско, 37, Лукаку, 40 – Бензема, 62, Мбапе, 69 (пен), Т. Эрнандес (90)

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Последний раз команды встречались друг с другом еще на Чемпионате мира-2018. Тогда в полуфинале с минимальнім счетом 1:0 победила сборная Франции, которая в итоге и стала чемпионом мира.

Бельгия уверенно выиграла свою группу в Лиге наций, набрав 15 очков в шести матчах. Единственным поражением была неудачная поездка в Лондон к сборной Англии – 2:1.

Еще более уверенно свою группу выиграла сборная Франции. Она в шести матчах набрала 16 зачетных пунктов. Только домашний матч против Португалии закончился в ничью – 0:0.

Разгромный дебют Бельгии

Уже с первых минут матча обе команды начали активные походы в атаку. Бельгия была совсем близко к забитому голу еще на 4 минуте игры. После сольного забега по правому флангу Ромелу Лукаку прострелил в штрафную, но опасный удар Кевина Де Брюйне самоотверженно отразил Уго Льорис.

Через 2 минуты забег Лукаку повторил вингер Франции Килиан Мбапе – он набрал необычайную скорость и прокинул мяч мимо защитника и вратаря соперников, но тот по инерции полетел в щиток за пределами поля.

Уже в первые несколько минут матча соперники обменялись несколькими довольно перспективными атаками. Заметно, что обе команды планируют играть только на атаку. Лишь ближе к 10 минуте матча события немного успокоились, а опасные моменты ограничивались разве что дальними ударами без угрозы для ворот какой-либо из команд.

Ближе к середине тайма обе команды и вовсе сели на свои половины. Матч продолжался в ритме медленной перепасовки мяча в центре поля с незначительными походами на чужую половину, но без опасных моментов. Мячом преимущественно владеют бельгийцы.

На 31 минуте был намек на пенальти в ворота Франции. В штрафную очень опасно ворвался Эден Арзар, и уже собирался пробивать по воротам Льориса с близкого расстояния, но упал после возможного контакта с защитником. Судья решил промолчать в этом эпизоде.

Счет матча открыли на 37 минуте. Яник Караско с левого фланга прорвался в штрафную французской команды и пробил в нижний ближний угол Льориса – 1:0.

Франция не успела отойти от первого гола, как через 3 минуты Ромелу Лукаку пропуском мяча обманул Лукаса Эрнандеса, ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку – 2:0.

На 45 минуте Эден Азар мог довести счет до неприличного уже в первом тайме. Впрочем, с сильным ударом из-за штрафной в ближний нижний угол на этот раз справился Уго Льорис. Сразу в контратаке Килиан Мбапе попал в сетку ворот Тибо Куртуа, но с внешней стороны.

Бельгия – Франция: видеообзор первого тайма

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Второй тайм

В начале второго тайма Бельгия снова замахнулась на 3:0. После затяжной атаки в штрафную подал Люк Кастань, но Ромелу Лукаку пробил прямо в руки Уго Льорису.

В общем вторую половину игры более нацелено на ворота соперника начала сборная Франции. Впрочем, в первые 10 минут были только два удара Поля Погды – как после дальнего удара метров с 30, так и после удара головой после штрафной Антуана Гризмана мяч прошел высоко без опасности для ворот.

На 58 минуте очень опасную атаку создал Килиан Мбапе, который обыграл двоих защитников и прострелил на Антуана Гризмана. Однако последний неточно пробил в пустой ближний угол.

Надежду французам подарил Карим Бензема. На 62 минуте нападающий принял пас от Килиана Мбапе, накрутил сразу четырех защитников соперника и отправил мяч в дальний угол ворот Тибо Куртуа – 2:1.

После третьего гола в матче команды обменялись несколькими контратаками, но до удара по воротам дело так и не дошло. На 67 минуте матча возник противоречивый момент после падения Антуана Гризмана в штрафной площадке бельгийцев. Арбитр решил посмотреть VAR и назначил пенальти, хотя сперва указывал на угловой.

11-метровый удар пошел реализовывать Килиан Мбапе. И сделал это довольно удачно! Сильный удар в угол ворот стал недосягаемым для Тибо Куртуа – 2:2.

Невероятную атаку создали французы на 77 минуте, имея все шансы впервые за игру выйти вперед. После забегания Павара по правому флангу и прострела в штрафной Бельгии возникла возня, после которой с линии штрафной пробил Поль Погба. Вовремя выставил руку Тибо Куртуа, который спас ворота своей команды.

Франция завладела инициативой, но после ошибки Бенджамина Павара Яник Караско вывел на удар Ромелу Лукаку. После удара последнего бельгийцы уже побежали праздновать гол и чуть ли не победу, но после просмотра повтора арбитр гол отменил.

Едва не вышла вперед и Франция. После удара со штрафного на 90 минуте матча в нескольких метрах от штрафной мяч попал прямо в крестовину.

Не прошло и нескольких секунд, как после прострела Павара Тео Эрнандес отправил мяч в дальний угол ворот – 2:3! Павар реабилитировался за предыдущую ошибку, а Эрнандес забил дебютный гол в дебютном матче за сборную.

Бельгия – Франция: видеообзор второго тайма

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