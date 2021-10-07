В гостиничном номере Джоджа Петерсона уже мертвым нашел его тренер. Впрочем, пока причины его смерти неизвестны – их обещают озвучить после вскрытия.

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Безуспешная реанимация

Когда тренер Джастин Миллер зашел в гостиничный номер к своему подопечному, то увидел Джорджа Петерсона, который без сознания лежал лицом вниз.

Тренер вместе с охранниками отеля пытались оказать бодибилдеру первую домедицинскую помощь, впрочем, реанимационные мероприятия не помогли. Врачи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть культуриста.



Бодибилдер Джордж Петерсон / Фото Mr. Olympia LLC

Петерсон мог стать "Мистером Олимпией"

Джордж Петерсон готовился в пятый раз выступить на конкурсе "Мистер Олимпия". Старт соревнований в Орландо был запланирован на 7 октября, то есть именно через день после его смерти.

К слову, все четыре предыдущих раза Петерсон был бронзовым призером соревнований. А в этом году он был главным фаворитом.