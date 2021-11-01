Победа Зари, потеря Миколенко: топ-новости спорта 31 октября

В воскресенье, 31 октября, произошло немало событий в мире спорта. О главных спортивных событиях читайте в дайджесте Спорт 24.

Следующий бой Ломаченко состоится в декабре

Промоутерская компания TopRank официально объявила о поединке Василия Ломаченко – Ричарда Комми. Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года.

Подробнее TopRank подтвердил бой Ломаченко – Комми: дата и место проведения поединка

Противостояние состоится в Нью-Йорке. Ранее промоутер Боб Арум сообщал, что бойцы выйдут на ринг арены "Madison Square Garden". Это будет второе сражение украинца после фиаско от Теофимо Лопеса.

У Ричарда Комми тоже в пассиве есть поражение от Лопеса. Их бой прошел в декабре 2019 года в Нью-Йорке. На кону стоял титул чемпиона мира по версии IBF, которым владел Комми. Ричард не смог справиться с сильным американцем. Во втором раунде Ричард потерпел поражение техническим нокаутом.

Миколенко пропустит игру с Барселоной

Виталий Миколенко минимум две недели пробудет вне футбольного поля. Об этом сообщил главный наставник команды Мирча Луческу.

Миколенко не сможет помочь "бело-синим" в следующих матчах из-за травмы. Также из-за повреждений защитник рискует пропустить ближайшие поединки сборной Украины на отбор чемпионата мира-2022.

В сезоне-2021/2022 Миколенко отыграл за чемпиона Украины 15 матчей, в которых совершил три ассиста.

Потеря для Барселоны

Каталонская Барселона потеряла лидера защиты Жерара Пике перед матчем Лиги чемпионов против Динамо. 34-летний вице-капитан Барселоны Жерар Пике не поможет команде в ближайшем еврокубковом поединке. Центральный защитник получил повреждение в матче против Алавеса.

Что произошло с Агуэро

Также Нападающий Барселоны Серхио Агуэро досрочно покинул поле в матче с Алавесом.

В конце первой 45-минутки нападающий сигнализировал арбитру матча, что ему нужна помощь медиков. Агуэро на своих двух ногах покинул поле и досрочно завершил для себя поединок с Алавесом.

Пока форвард Барселоны находится в больнице, где проходит комплексное обследование сердца. Пока неизвестно, когда футболист сможет вернуться на поле.

Результаты УПЛ

Львов с минимальным счетом обыграл Колос на выезде и неожиданно завоевал три очка в выездной игре. Львовский Рух 31 октября принимал Александрию в рамках 13 тура УПЛ. Ни одной из команд не удалось забить в ворота соперников. Зато в поединке Заря – Металлист забили 7 голов. Команда из Луганска разгромила харьковчан.

Третья победа Урагана в Лиге чемпионов

Ивано-Франковский Ураган показал 100-процентный результат в основном раунде Лиги чемпионов. Украинский клуб одержал третью победу в трех еврокубковых матчах. В последнем поединке благодаря дублю Фаренюка команда праздновала уверенную победу со счетом 2:0. В этот раз украинцы стали обидчиками румынского Юнайтед Галац.