Сборная Украины по футболу сыграет против Франции, а Новак Джокович отказался от теста на COVID-19. Главные новости спорта за 30 июня – читайте в дайджесте Спорт 24.

Украина сыграет с Францией

Товарищеские матчи сборной Украины с Францией и Польшей могут состояться в 2020 году. Команда Андрея Шевченко проведет спарринги осенью, сообщает Sport Arena.

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Контрольный матч с французами может пройти 7 октября, с поляками – 11 ноября.

Впрочем, это произойдет, если переговоры будут успешными. Где пройдут матчи, не сообщается.

Поединки были запланированы на 27 и 31 марта соответственно. Оба спарринга должны были пройти на выезде для команды Андрея Шевченко.

Поединки были перенесены из-за пандемии COVID-19.

Джокович отказался от теста на COVID-19

Сильнейший теннисист мира серб Новак Джокович передумал сдавать повторный тест на коронавирус. Новак отказался от повторного анализа через пять дней после первого.

Болезнь у Новака и его жены протекает бессимптомно. Они продолжают соблюдать режим самоизоляции.

Во вторник в заявлении о положительном результате теста серб сообщил, что хочет сдать повторный через пять дней.

Кстати Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

По информации сербского издания B92, Джокович решил пока не делать второй тест. Он считает это необязательным.

Джокович продолжит находиться на самоизоляции, а после этого сдаст финальный тест.

Как известно, серб вместе с несколькими теннисистами заразился на серии турниров, которые организовал на Балканах.

"Карпаты" исключат из УПЛ

Перенесенный на 1 июля матч 24 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится. Команде из Львова будет засчитано техническое поражение (3:0).

В УПЛ назвали причиной отмены матча – отсутствие финансовой возможности у "Карпат" выехать на указанную игру в Мариуполь.

В случае пропуска еще одного поединка чемпионата "Карпаты" будут исключены из УПЛ.

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"Учитывая предоставленную информацию, Дирекция УПЛ передала дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ и проинформировала ФК "Карпаты", что согласно Регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин, клуб автоматически будет исключен из соревнований", – говорится в сообщении.

Следующий календарный матч "львы" также должны сыграть на выезде с "Мариуполем".

В США изнасиловали рестлера

Американский рестлер Кит Ли заявил, что был изнасилован малознакомой девушкой. 145-килограммовый спортсмен рассказал, что инцидент произошел несколько лет назад в Техасе (США).

Кит Ли, который выступает в World Wrestling Entertainment (WWE), говорит, что инцидент произошел в одном из караоке-баров, где он выпивал и отдыхал.

По словам спортсмена, после того, как он спел песню на сцене, к нему за стол подсела эффектная девушка.

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Он согласился выпить с незнакомкой, но отказался от секса.

Как утверждает Кит Ли, он проснулся голым в гостиничном номере и не смог вспомнить деталей прошлой ночи. Он рассказал, что был очень напуган и после того инцидента даже решил бросить пить.

"Я могу вспомнить только то, как проснулся голым в гостиничном номере – не знаю даже, была ли это моя собственная комната. Я был растерян и находился в панике. Повезло, что кошелек и телефон были при мне. Это может произойти с каждым. Поэтому я на всякий случай бросил пить", – сказал он.

Он добавил, что был одурманен и изнасилован.