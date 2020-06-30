Главный наставник "Карпат" Роман Санжар шокирован неожиданным заявлением руководства клуба. Ни один футболист и тренер не знали о решении владельцев сняться с чемпионата.

Наставник "львов" Роман Санжар прокомментировал ситуацию с возможным снятием львовского клуба с чемпионата Украины через проблеми с финансами, сообщает "Футбол News".

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Удивление команды

Команда шокирована. Мы продолжаем работать и тренироваться. У нас на завтра запланирована тренировка. Больше информации у меня нет – готовимся и ждем дальнейших указаний,

– заявил Санжар.

Добавим, что долг львовян составляет 5 миллионов долларов, из-за него львовскому клубу отказали в выдаче лицензии на следующий сезон чемпионата Украины.

"Карпаты" подтверждают информацию

"Карпаты" официально сообщили, что не поехали на матч с "Мариуполем" из-за нехватки средств. На то, чтобы команда была в течение трех недель за пределами Львова необходимо 1,5 миллиона гривен, которых в бюджете клуба нет. Под угрозой также все другие поединки.

В клубе заявили, что владельцами команды являются две иностранные компании – "Мендил Лимитед", которая принадлежит Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", которая согласно документам, принадлежит Кате Парпе.

В мае Олег Смалийчук выкупил 50 процентов доли "Карпат" у почетного президента "зелено-белых" Петра Дыминского. На тот момент было известно о финансовых проблемах клуба, в том числе и о длительных задержках зарплаты.

Смалийчуку не удалось наладить контакт с другой стороной. "Львы" сообщили, что долгов перед командой нет.