УЕФА изменил даты проведения матчей сборной Украины в Лиге наций
УЕФА обнародовал обновленный календарь поединков в Лиге наций-2020/2021. В нем изменены даты матчей сборной Украины.
В группе А4, где будут выступать команды Украины, Швейцарии, Германии и Испании, произошли изменения в сроках 5-го и 6-го туров, говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола. Это связано с тем, что в этот период появились дополнительные даты для плей-офф Евро-2020 и товарищеских матчей 11 – 12 ноября.
К слову Финал Кубка Украины официально перенесли из Львова: где состоится матч
Поэтому игры сборной Украины сместили на один день.
1 тур
3 сентября 2020
Германия – Испания
Украина – Швейцария
2 тур
6 сентября 2020
Испания – Украина
Швейцария – Германия
3 тур
10 октября 2020
Испания – Швейцария
Украина – Германия
4 тур
13 октября 2020
Германия – Швейцария
Украина – Испания
5 тур
14 ноября 2020
Германия – Украина
Швейцария – Испания
6 тур
17 ноября 2020
Испания – Германия
Швейцария – Украина
Все поединки нашей группы будут начинаться в 21.45 по киевскому времени.