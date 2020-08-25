Ко Дню Независимости Украины спортсмены и тренеры получили государственные награды. Футболист Александр Зинченко женился на Владе Седан. Таковы были главные новости спорта в понедельник, 24 августа

Награды для спортсменов и тренеров

По случаю Дня Независимости Украины спортсмены и тренеры получили ордена и звания. Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров и теннисистка Элина Свитолина награждены орденами "За заслуги" II степени.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили два олимпийских чемпиона – Владимир Голубничий (спортивная ходьба) и Григорий Крисс (фехтование)

Анатолий Ломаченко – отец и тренер боксера Василия Ломаченко награжден орденом "За заслуги" I степени.

Стронгмен Василий Вирастюк стал заслуженным работником физической культуры и спорта.

Свадьба Зинченко

Футболист Александр Зинченко женился на журналистке Владе Седан. Официально пара расписалась еще 12 марта в Англии, однако держала это в тайне. Поэтому торжественные празднования удалось организовать только 24 августа в Киеве.

Усик против Поветкина

Россиянин Александр Поветкин победил Диллиана Уайта, который был претендентом на чемпионский бой по версии WBC. Однако сам Поветкин после этой победы пока не находится среди претендентов на бой против чемпиона Тайсона Фьюри. Поэтому WBC может организовать ему бой против Александра Усика, победитель которого и станет претендентом на чемпионский бой.

Но помехой может стать то, что Уайт имеет право реванша с Поветкиным. И он планирует им воспользоваться.