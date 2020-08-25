До Дня Незалежності України спортсмени та тренери отримали державні нагороди. Футболіст Олександр Зінченко одружився з Владою Седан. Такими були головні новини спорту в понеділок, 24 серпня

Нагороди для спортсменів та тренерів

З нагоди Дня Незалежності України спортсмени та тренери отримали ордени та звання. Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров та тенісистка Еліна Світоліна нагороджені орденами "За заслуги" II ступеня.

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали два олімпійські чемпіони – Володимир Голубничий (спортивна ходьба) та Григорій Крісс (фехтування)

Анатолій Ломаченко – батько та тренер боксера Василя Ломаченка, нагороджений орденом "За заслуги" I ступеня.

Стронгмен Василь Вірастюк став заслуженим працівником фізичної культури та спорту.

Весілля Зінченка

Футболіст Олександр Зінченко одружився з журналісткою Владою Седан. Офіційно пара розписалася ще 12 березня в Англії, однак тримала це в таємниці. Тож урочисті святкування вдалося організувати лише 24 серпня в Києві.

Усик проти Повєткіна

Росіянин Олександр Повєткін переміг Ділліана Уайта, який був претендентом на чемпіонський бій за версією WBC. Однак сам Повєткін після цієї перемоги поки не є серед претендентів на бій проти чемпіона Тайсона Ф'юрі. Тож WBC може організувати йому бій проти Олександра Усика, переможець якого і стане претендентом на чемпіонський бій.

Але на заваді може стати те, що Уайт має право реваншу з Повєткіним. І він планує ним скористатися.