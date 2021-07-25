Белодед призер Олимпиады-2020

20-летняя украинка Дария Белодед 24 июля стала бронзовым призером Олимпийских игр по дзюдо.

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В полуфинале Белодед обидно проиграла японке Фуни Тонако. Дария была расстроена, что не выиграет "золото", поэтому чуть не отказалась от схватки за "бронзу".

По просьбе своей мамы Дария вышла и уверенно победила израильтянку Широ Ришони. Таким образом Белодед получила "бронзу" и стала первым украинским призером по дзюдо.

Беринчик победил Лобова

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик провел в киевском "Дворце спорта" бой на голых кулаках. Денис дебютировал в лиге кулачных боев против россиянина Артема Лобова.

Поединок Беринчика с Лобовым продолжался 4 раунда по 2 минуты. Украинец сразу занял центр импровизированного ринга из мешков и мощно пробивал по русскому.

В 3 и 4 раундах Лобов дважды побывал в нокдауне. 5 раунд не состоялся, ведь Артем не смог продолжить бой. Беринчик одержал досрочную победу!

В Украине может состояться чемпионат Европы

Украина хочет провести чемпионат Европы по футзалу. Украинская ассоциация футбола и Ассоциация футзала Украины планируют подать заявку на проведение континентального первенства.

23 июля в Доме футбола состоялась встреча между представителями УАФ и АФУ. На ней состоялось обсуждение инициативы проведения в Украине чемпионата Европы по футзалу.

Стороны пришли к соглашению по поводу подготовки заявки на проведение Евро в Украине и необходимости получения дополнительных консультаций УЕФА по этому поводу.

Вместе с тем, не сообщается, в каком году Украина потенциально хочет принять чемпионат Европы. Также нет информации о том, в каких городах может пройти Евро.

Следующий чемпионат Европы по футзалу состоится в 2022 году. Турнир примут Нидерланды.