Білодід призерка Олімпіади-2020

20-річна українка Дарія Білодід 24 липня стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор з дзюдо.

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У півфіналі Білодід прикро програла японці Фуні Тонако. Дарія була засмучена, що не виграє "золото", тому ледь не відмовилася від сутички за "бронзу".

На прохання своєї мами Дарія вийшла та впевнено перемогла ізраїльтянку Широ Рішоні. Таким чином Білодід здобула "бронзу" і стала першою українською призеркою з дзюдо.

Берінчик переміг Лобова

Непереможний український боксер Денис Берінчик провів у київському "Палаці спорту" бій на голих кулаках. Денис дебютував у лізі кулачних боїв проти росіянина Артема Лобова.

Поєдинок Берінчика з Лобовим тривав 4 раунди по 2 хвилини. Українець відразу зайняв центр імпровізованого рингу з мішків та потужно пробивав по росіянину.

У 3 та 4 раундах Лобов двічі побував у нокдаунах. 5 раунд не відбувся, адже Артем не зміг продовжити бій. Берінчик здобув дострокову перемогу!

В Україні може відбутися чемпіонат Європи

Україна хоче провести чемпіонат Європи з футзалу. Українська асоціація футболу та Асоціація футзалу України планують подати заявку на проведення континентальної першості.

23 липня у Будинку футболу відбулася зустріч між представниками УАФ і АФУ. На ній відбулося обговорення ініціативи проведення в Україні чемпіонату Європи з футзалу.

Сторони дійшли згоди з приводу підготовки заявки на проведення Євро в Україні і необхідності отримання додаткових консультацій УЄФА з цього приводу.

Разом з тим, не повідомляється, в якому році Україна потенційно хоче прийняти чемпіонат Європи. Також немає інформації щодо того, в яких містах може пройти Євро.