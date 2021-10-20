Уверенная победа Украины
В стартовом матче украинки в двух сетах победили испанок Паулу Ариас Манхон и Сару Соррибес-Тормо – 6:0, 6:3.
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Украинки попали в четвертьфинал парного турнира WTA в Тенерифе.
В четвертьфинале соперницами украинок станут представительницы Венгрии Анна Бондарь и Дальма Гальфи.
- Еще в начале недели Костюк вылетела в первом раунде одиночного турнира в Тенерифе. Украинка проиграла в двух сетах Ирине-Камелии Бегу из Румынии.
- Тогда украинка уступила со счетом 4:6, 4:6. До этого теннисистки встречались один раз в 2020 году в Каире, где также победила румынка.
- Перед Тенерифе Костюк участвовала в двухнедельнике в американском Индиан-Уэллсе, где проиграла во втором круге первой ракетке мира, румынке Симоне Халеп.