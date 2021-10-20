11,3 или 7,3 миллиарда гривен на спорт

В проекте бюджета на 2022 год на развитие отечественного спорта учтены средства в сумме 7,327 миллиарда гривен. Еще 4 миллиарда гривен – это средства так называемого ресурса 5600 (законопроект №5600, который может принести от 25 до 35 миллиардов гривен в доходную часть госбюджета-2022. Однако нужно, чтобы депутаты его приняли ко второму чтению госбюджета). Поэтому общая сумма расходов на спорт составит 11,3 миллиарда гривен. Это на 4,3 миллиарда гривен больше, чем в бюджете 2021 года.

Подробнее Рада поддержала бюджет-2022 в первом чтении

На что пойдут деньги

4,9 миллиарда гривен будут выделены на подготовку и материально-техническое обеспечение украинских спортсменов и их участие в международных соревнованиях. Например, на участие украинцев в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, летних Дефлимпийских играх, Всемирных играх предусмотрено 1,636 миллиарда гривен.

На развитие и материально-техническое обеспечение 14 баз олимпийской и паралимпийской подготовки планируется выделить почти 1,1 миллиарда гривен.

На строительство, ремонт и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры пока предусмотрено 650 миллионов гривен. Именно сюда должны были пойти 4 миллиарда гривен из "ресурса 5600". В целом речь идет о более 200 спортивных объектов, а предусмотрено построить 4 новые объекты и реконструировать 50 стадионов (из них 20 ледовых арен).

Напомним Зеленский требует у Кабмина заложить в Госбюджете-2022 деньги на проведение Евробаскета-2025

Развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного, ученического и студенческого спортивного движения получит из бюджета 384,9 миллиона гривен.

Еще 267,4 миллиона гривен депутаты хотят потратить на реализацию социального проекта "Активные парки – локации здоровой Украины".

Госбюджет-2022: главное

Верховная Рада 20 октября приняла проект Государственного бюджета на 2022 год в первом чтении. За него проголосовали 264 нардепа. Нардепы подали в проект госбюджета 3 284 предложения на рекордные 86 триллионов гривен. Ко второму чтению проект еще должны доработать.

Согласно проекту Госбюджета, в 2022 году: