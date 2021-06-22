Россия вылетела из евро, Украина сохраняет шансы: главные новости спорта 21 июня

Сборная Украины по футболу проиграла Австрии и может вылететь с Евро-2020, а украинские футзалисты одержали важную победу. Обзор главных новостей спорта за 21 июня в дайджесте Спорт 24.

Украина может вылететь с Евро-2020

Сборная Украины завершила выступление на групповом этапе Евро-2020 поражением Австрии (1:0). За весь матч наши игроки нанесли всего 5 ударов против 18 в Австрии.

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Из-за поражения Украина опустилась на третье место в группе. Зато команда Австрии взобралась на второе место и уже 26 июня сыграет против Италии на "Уэмбли".

Украинская сборная все еще может сыграть в плей-офф Евро-2020. И для этого нужно, чтобы сложились сразу несколько условий. Если результаты сойдутся, то сборная Украины в 1/8 финала сыграет с победителем группы E или F.

Выиграть эти квартеты могут:

Швеция, Словакия, Испания;

Франция, Германия, Португалия.

Россия вылетела с Евро-2020

Сборная России вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе B. Российские футболисты позорно проиграли Дании в последнем туре группы B.

Россия пропустила гол в конце первого тайма и почти сразу после перерыва. В середине второго тайма россияне сократили отставание, но Дания ответила двумя результативными ударами.

В параллельном матче Бельгия одолела Финляндию и выиграла группу B. Датская сборная заняла второе место и несмотря на два поражения вышла в 1/8 финала. Зато у Финляндии малые шансы сыграть в плей-офф.

Финны поступают Украине по дополнительным показателям.

Состав сборной Украины по теннису на Олимпиаду

Украинская сборная мощным составом выступит на Олимпиаде-2020 в Токио. В Японии сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк.

До конца июня также наша команда получит информацию о попадании на турнир сестер Киченок и Катарины Завацкой.

Теннисистки будут соревноваться на Олимпиаде-2020 в Токио с 24 июня по 1 августа.

Вместе с тем, сборная Украины рискует остаться без представителей в мужской сетке.

Сборная Украины по пляжному футболу победила Турцию

Сборная Украины по пляжному футболу стартовала в отборочном турнире в чемпионат мира, который состоится в этом году.

Первым соперником нашей команды стала сборная Турции. Украинская сборная одержала победу со счетом 7:5.

Украине необходимо занять первое или второе места в группе и победить в четвертьфинальном поединке с одной из двух лучших команд группы D (Швейцария, Франция, Азербайджан, Эстония).

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