Шансы поехать на Олимпиаду сохраняет Марченко

Об этом рассказал лидер мужской сборной Украины по теннису Сергей Стаховский. По его словам, он вряд ли выступит в Токио.

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Стаховский заявил, что ему вряд ли удастся получить wild card (приглашение организаторов). Больше всего шансов поехать на Олимпиаду имеет Илья Марченко.

Там пролет полный. Опция wild card в микст – не предусмотрена. В пару нам вряд ли ее предоставят. Будем надеяться, что Федерация тенниса Украины поработает над тем, чтобы wild card досталась Илье Марченко. Поскольку Украина в мужской сетке рискует быть не представлена вовсе, шансы у Ильи остаются,

– сказал Стаховский.

На Олимпиаде-2016 в бразильском Рио в мужском теннисе Украину представляли Илья Марченко и Денис Молчанов.

Марченко был единственным украинцем в одиночном разряде. Стаховский пропускал игры в Рио. Также Украина не имела представителей в миксте.

Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.