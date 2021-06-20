Германия остановила чемпионов Европы

На Евро-2020 состоялись еще три матча Евро-2020. В первом матче 19 июня произошла сенсация в "группе смерти".

К слову Кто станет победителем матча Италия – Уэльс и может сыграть против Украины на Евро-2020

Действующие чемпионы мира французы не смогли победить Венгрию. Французская сборная проигрывала после первого тайма, но отыгралась во втором тайме.

В центральном матче 3-го тура в Мюнхене встретились чемпионы Европы португальцы и Германия. Немецкие футболисты совершили камбэк, проигрывая 1:0.

Германия забила 4 гола, после чего пропустила один гол. В итоге немцы выиграли 4:2 и одержали первую победу на Евро-2020.

В последнем матче дня в Севилье встретились сборные Испании и Польши. Испанская команда вышла вперед в первом тайме благодаря голу Альваро Мораты.

Но после перерыва точный удар Роберта Левандовского принес Польше важную ничью (1:1). Благодаря ничьей Польша не покинула Евро-2020 уже после второго тура.

Сборная Украины сыграла в полуфинале Золотой Евролиги

Сборная Украины по волейболу сыграла в полуфинале Золотой Евролиги против Бельгии. Украинская команда уверенно одолела Бельгию.

Украина – Бельгия 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)

Украинская сборная уверенно выиграла первый сет с разницей в 10 мячей. В следующих двух партиях бельгийцам удалось навязать борьбу, но "сине-желтые" все равно оказались сильнее.

В финале Золотой Евролиги Украина сыграет с Турцией.

Ферстаппен взял поул во Франции

Во Франции состоялась квалификация седьмого этапа Формулы-1. Победу в квалификации гран-при Франции одержал голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ферстаппен сумел опередить пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Впервые в топ-15 квалификации прошел Мик Шумахер.

Результаты квалификации – топ-10

1. Макс Ферстаппен

2. Льюис Хэмилтон

3. Валттери Боттас

4. Серхио Перес

5. Карлос Сайнс

6. Пьер Гасли

7. Шарль Леклер

8. Ландо Норрис

9. Фернандо Алонсо

10. Даниэль Риккардо

Гонка гран-при Франции состоится 20 июня. Начало в 16:00.