Германия остановила чемпионов Европы
На Евро-2020 состоялись еще три матча Евро-2020. В первом матче 19 июня произошла сенсация в "группе смерти".
К слову Кто станет победителем матча Италия – Уэльс и может сыграть против Украины на Евро-2020
Действующие чемпионы мира французы не смогли победить Венгрию. Французская сборная проигрывала после первого тайма, но отыгралась во втором тайме.
В центральном матче 3-го тура в Мюнхене встретились чемпионы Европы португальцы и Германия. Немецкие футболисты совершили камбэк, проигрывая 1:0.
Германия забила 4 гола, после чего пропустила один гол. В итоге немцы выиграли 4:2 и одержали первую победу на Евро-2020.
В последнем матче дня в Севилье встретились сборные Испании и Польши. Испанская команда вышла вперед в первом тайме благодаря голу Альваро Мораты.
Но после перерыва точный удар Роберта Левандовского принес Польше важную ничью (1:1). Благодаря ничьей Польша не покинула Евро-2020 уже после второго тура.
Сборная Украины сыграла в полуфинале Золотой Евролиги
Сборная Украины по волейболу сыграла в полуфинале Золотой Евролиги против Бельгии. Украинская команда уверенно одолела Бельгию.
Украина – Бельгия 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)
Украинская сборная уверенно выиграла первый сет с разницей в 10 мячей. В следующих двух партиях бельгийцам удалось навязать борьбу, но "сине-желтые" все равно оказались сильнее.
В финале Золотой Евролиги Украина сыграет с Турцией.
Ферстаппен взял поул во Франции
Во Франции состоялась квалификация седьмого этапа Формулы-1. Победу в квалификации гран-при Франции одержал голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Ферстаппен сумел опередить пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Впервые в топ-15 квалификации прошел Мик Шумахер.
Результаты квалификации – топ-10
1. Макс Ферстаппен
2. Льюис Хэмилтон
3. Валттери Боттас
4. Серхио Перес
5. Карлос Сайнс
6. Пьер Гасли
7. Шарль Леклер
8. Ландо Норрис
9. Фернандо Алонсо
10. Даниэль Риккардо