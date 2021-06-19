Результаты квалификации – топ-10

1. Макс Ферстаппен

2. Льюис Хэмилтон

3. Валттери Боттас

4. Серхио Перес

5. Карлос Сайнс

6. Пьер Гасли

7. Шарль Леклер

8. Ландо Норрис

9. Фернандо Алонсо

10. Даниэль Риккардо

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Первый сегмент квалификации раньше времени завершился для Юки Цуноды, который вылетел с трассы. Также разбил свой болид Мик Шумахер.

Однако немцу впервые в карьере удалось пробиться во второй сегмент. К сожалению, Мик не смог выехать на быстрый круг из-за разбитого болида. Он стартует с 15 места.

По итогам второго сегмента за пределами топ-10 оказался Себастьян Феттель и Эстебан Окон. Вместе с тем дальше удалось пройти Пьеру Гасли и Фернандо Алонсо.

В финале квалификации борьба за поул велась между Ферстаппеном и Хэмилтоном. Быстрее был Макс и опередил семикратного чемпиона мира. Третьим будет стартовать Валттери Боттас.

Гран-при Франции состоится в воскресенье, 20 июня. Начало гонки в 16:00.