Гол Ярмоленко среди лучших, какие города примут матчи сборной: новости спорта 16 июня

В среду, 16 июня, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020

Андрей Ярмоленко стал автором первого гола сборной Украины на Евро-2020. Вингер забил красивый гол из-за пределов штрафной, который претендует называться лучшим в первом туре.

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На 75-й минуте лидер "сине-желтых" забил гол в любимом для себя стиле. Полузащитник сместился ближе к центру штрафной и обводным ударом попал прямо в девятку ворот Нидерландов. У голкипера соперника не было шансов парировать этот удар.

Конкуренты Ярмоленко

Штефан Лайнер (Австрия)

Патрик Шик (Чехия)

Криштиану Роналду (Португалия)

Сборная Украины матч отбора на ЧМ-2022 сыграет во Львове, товарищеский – в Одессе

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определил место проведения домашних матчей национальной сборной Украины.

Поединок отборочного турнира ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября 2021 года во Львове на стадионе "Арена Львов".

Товарищеский матч национальных сборных Украина – Болгария 11 ноября 2021 года пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

Усик проведет два боя с Джошуа

Переговоры о поединке между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) продолжаются.

По словам промоутера Эдди Хирна, в случае победы украинца боксеры проведут реванш. Это редкая практика в мировом боксе для обязательных защит титула.

Также, в случае поражения Усика, украинцы позволят Эдди Хирну провести еще один его бой в Британии. Это связано с тем, что популярность Александра на королевских островах растет, а после боя с Энтони она взлетит.

Свитолина сенсационно вылетела от россиянки в 1/8 финала в Берлине

Элина Свитолина 16 июня провела матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине. Украинская теннисистка проиграла россиянке Екатерине Александровой.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. В двух сетах украинская теннисистка не смогла выйти в четвертьфинал турнира.