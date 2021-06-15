Потеря Зубкова, рекорд Костюк, первый комментарий Эриксена: новости спорта 14 июня

В понедельник, 14 июня, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Александр Зубков может больше не сыграть на Евро-2020

Футболист сборной Украины Александр Зубков получил повреждение в первом матче на Евро-2020 против Нидерландов. Чемпионат Европы может заблаговременно завершиться для нашего футболиста.

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Зубков точно не сыграет в следующем матче сборной Украины. Уже 17 июня подопечные Андрея Шевченко встретятся с Северной Македонией в Бухаресте.

У Зубкова серьезная травма. На восстановление футболиста может уйти 2 – 3 недели. Следовательно, Зубков может пропустить еще и матч против Австрии.

Марта Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA

Талантливая украинская теннисистка Марта Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA. Украинка вплотную приблизились к топ-60 рейтинга.

Марта Костюк обновила личный рекорд в рейтинге, взобравшись на 65 место. Вместе с тем никаких перестановок в топ-10 не произошло. Украинка Элина Свитолина сохранила 6 место.

Эриксен впервые прокомментировал остановку сердца во время матча Евро-2020

Что интересно, отстраненная из-за допинга Даяна Ястремская добавила одну позицию. Теперь она на 37 месте. Также следует отметить прогресс Ангелины Калининой, которая прибавила 19 ступенек – 120 место.

Датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии. У игрока остановилось сердце и он упал на газон.

Эриксен с поля был отправлен в больницу. Он пришел в себя. И после этого прокомментировал ситуацию, которая произошла.

"Спасибо, я не сдаюсь. Сейчас мне стало лучше. Но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить всех за то, что они сделали для меня", – рассказал Кристиан Эриксен.

Пока врачи не знают причины, почему у Эриксена внезапно остановилось сердце во время матча. Игрок находится в больнице под наблюдением медиков.

Словакия сенсационно прибила Польшу в матче Евро-2020

Сборная Словакии создала еще одну сенсацию на чемпионате Европы-2020. Словацкая команда неожиданно победила Польшу в рамках 1-го тура группы E.

Словакия следующий матч сыграет 18 июня против Швеции. Зато Польша 19 июня встретится с Испанией.