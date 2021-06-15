Александр Зубков может больше не сыграть на Евро-2020
Футболист сборной Украины Александр Зубков получил повреждение в первом матче на Евро-2020 против Нидерландов. Чемпионат Европы может заблаговременно завершиться для нашего футболиста.
К слову FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто
Зубков точно не сыграет в следующем матче сборной Украины. Уже 17 июня подопечные Андрея Шевченко встретятся с Северной Македонией в Бухаресте.
У Зубкова серьезная травма. На восстановление футболиста может уйти 2 – 3 недели. Следовательно, Зубков может пропустить еще и матч против Австрии.
Марта Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA
Талантливая украинская теннисистка Марта Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA. Украинка вплотную приблизились к топ-60 рейтинга.
Марта Костюк обновила личный рекорд в рейтинге, взобравшись на 65 место. Вместе с тем никаких перестановок в топ-10 не произошло. Украинка Элина Свитолина сохранила 6 место.
Эриксен впервые прокомментировал остановку сердца во время матча Евро-2020
Датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии. У игрока остановилось сердце и он упал на газон.
Эриксен с поля был отправлен в больницу. Он пришел в себя. И после этого прокомментировал ситуацию, которая произошла.
"Спасибо, я не сдаюсь. Сейчас мне стало лучше. Но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить всех за то, что они сделали для меня", – рассказал Кристиан Эриксен.
Пока врачи не знают причины, почему у Эриксена внезапно остановилось сердце во время матча. Игрок находится в больнице под наблюдением медиков.
Словакия сенсационно прибила Польшу в матче Евро-2020
Сборная Словакии создала еще одну сенсацию на чемпионате Европы-2020. Словацкая команда неожиданно победила Польшу в рамках 1-го тура группы E.