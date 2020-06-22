Миколенко может пополнить состав обладателя Кубка Италии

Украинский защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко может изменить киевскую прописку на итальянскую. Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо заинтересован в услугах украинца.

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Неаполитанский клуб рассмотрит возможность покупки защитника при условии, если команду покинут Фаузи Гулам или Эльсейд Хюсай.

Конкурентами Миколенко на возможный трансфер в клуб являются защитник "Олимпиакоса" Константинос Цимикас, Михал Карбовник из польской "Легии" и Томаш Тавареш из "Бенфики".

Кадровые проблемы "Зари"

В ближайшее время основные защитники Михайличенко и Чеберко покинут расположение луганчан. Что интересно, у многих футболистов в контрактах появилась клаузула, при этом явно заниженная, чем их рыночная стоимость. Также покинут Тимчик, Леднев и Громов. Под вопросом дальнейшая судьба Иванисени и Махарадзе.

Главный наставник Виктор Скрипник и агент Вадим Шаблий не могут найти общий язык.

В ближайшее время должна состояться трехсторонняя встреча между президентом клуба Евгением Геллером, Виктором Скрипником и самим агентом Вадимом Шаблием, на которой попытаются решить ситуацию и прийти к общему согласию.

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Легендарный бой Кличко – Льюис

17 лет назад 21 июня 2003 года, на арене "Staples Center" в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок между чемпионом WBC британцем Ленноксом Льюисом и претендентом на титул украинцем Виталием Кличко. Рефери остановил бой из-за многочисленных травм украинца и зафиксировал победу британца техническим нокаутом.

Этого поединка вообще могло бы и не быть. Леннокс Льюис должен был драться с Кирком Джонсоном, а Виталий Кличко с Седриком Босвелом. Но незадолго до боя Джонсон травмировался, и Кличко-старший согласился заменить его в бою с чемпионом WBC.

Бой с Кличко был последним в карьере легендарного британца. 6 февраля 2004 года он объявил о завершении карьеры. Виталий в дальнейшем неоднократно вызывал его провести бой-реванш, но Льюис не принял такую ​​идею.

"Заря" в драматичном поединке победила "Десну"

В рамках 27 тура "Десна" принимала "Зарю". В течение всего матча преимущество было на стороне луганской команды.

Уже на 6-й минуте встречи "Заря" забила быстрый гол. Тимчик протащил мяч по флангу и сместился в центр, отдал передачу на Юрченко, тот пяткой скинул на Кочергина, который точно пробил в ворота соперника – 0:1.

Еще один гол в активе Михайличенко. На 90+8 минуте игрок "Десны" заработал пенальти, который удачно реализовал Фаворов. Итоговый счет встречи – 1:2.

Благодаря победе "Заря" вышла на третье место и опередила черниговскую "Десны" в турнирной таблице. В их активе 52 очка. Такое же количество пунктов у киевского "Динамо", которое свой матч сыграет завтра с "Колосом".

"Десна" опустилась на четвертое место и осталась с теми же 49 набранными пунктами.