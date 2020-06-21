Похоже, луганскую "Зарю" ожидают серьезные кадровые изменения. Внутри клуба заметна "несовместимость" главного тренера Виктора Скрипника и агента, с которым сотрудничает "Заря", Вадимом Шаблием.

О внутренних проблемах в клубе сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Кадровые потери

По его словам, в ближайшее время основные защитники Михайличенко и Чеберко покинуть расположение луганчан. Что интересно, у многих футболистов в контрактах появилась клаузула, при этом явно занижена, чем их рыночная стоимость.

Как сообщает журналист, кроме них "Зарю" также покинут Тимчик, Леднев и Громов. Под вопросом дальнейшая судьба Иванисени и Махарадзе.

Некоторые игроки уже успели переподписать соглашения с повышенными отступными – это, в частности, Кабаев, Вернидуб, Хомченовский, Лунев и Кочергин.

Футболисты, которые пополнили состав луганской "Зари" с приходом Виктора Скрипника, пообещали, что останутся в команде. Речь идет о Абу Ханне, Юрченко, Циганиксе, Цвеке.

Спиваковский отметил, что главный наставник Виктор Скрипник и агент Вадим Шаблий не могут найти общего языка.

Он добавил, что большинство клиентов агента это арендованные игроки, а тренер скорее всего не хочет развивать футболистов, которые не задержатся в клубе надолго.

По информации ведущего "ТаТоТаке", в ближайшее время должна состояться трехсторонняя встреча между президентом клуба Евгением Геллером, Виктором Скрипником и самым агентом Вадимом Шаблием, на которой попытаются решить ситуацию и прийти к общему согласию.

Добавим, что сейчас луганская команда занимает четвертую строчку чемпионата и продолжает соревноваться за серебряные награды сезона. В активе команды Виктора Скрипника 49 пунктов.

В 27 туре УПЛ "Заря" встретится с черниговской "Десной".

Выпуск программы "ТаТоТаке"